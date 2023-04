Il Napoli riparte dopo il poker subito dal Milan nella prima gara completamente sbagliata della stagione. Si ricomincia dallo stadio “Via Del Mare” di Lecce. La squadra di Baroni è l’unica nella fascia medio-bassa ad aver fermato il Napoli all’andata, strappando un pareggio al Maradona lo scorso 31 agosto. Spalletti non vuole sentir parlare di Champions League, la testa è concentrata sulla trasferta di Lecce, una partita definita importantissima.

La squadra è parsa anche un po’ stanca contro il Milan, Spalletti pensa a tre cambi di formazione. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Lobotka sarà il play, Anguissa ed Elmas agiranno al suo fianco con Zielinski che così potrebbe godere di un turno di riposo. Lozano è pronto a prendere il posto di Politano, Raspadori è in vantaggio nel duello con Simeone, Kvaratskhelia partirà da sinistra.

Baroni pensa di “risparmiare” i diffidati in vista della Sampdoria

Ci sono due facce del Lecce: i salentini per gran parte della stagione hanno messo in mostra un calcio totale, aggressivo rendendo la vita difficile a tutti. In casa hanno pareggiato contro Roma e Milan, battuto Lazio e Atalanta (vinto anche a Bergamo) e hanno fatto soffrire anche Inter e Juventus. Contro il Napoli all’andata hanno portato a casa un punto con una buona prestazione. Il Lecce, però, in questo momento è in difficoltà, proviene da cinque sconfitte consecutive. Il distacco sul Verona terzultimo è ancora buono ma otto punti di vantaggio a dieci giornate dal termine non sono rassicuranti.

Baroni fa anche dei calcoli, non può contare sullo squalificato Blin e pensa di risparmiare i diffidati Banda, Strefezza e Colombo in vista della partita contro la Sampdoria. Il Lecce si schiererà con il 4-3-3, in porta ci sarà Falcone, Cassandro e Gallo agiranno sulle corsie laterali con Umtiti e Baschirotto che formerà la coppia centrale. Maleh e Gonzalez saranno gli interni di centrocampo, Hjulmand agirà da vertice basso. Oudin e Di Francesco saranno gli esterni d’attacco a sostegno del centravanti Ceesay.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Cassandro, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Kim, Ostigard, Zedadka, Demme, Ndombele, Zerbin, Politano, Simeone.

A cura di Ciro Troise