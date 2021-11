Il Napoli vince anche a Varsavia, rifila un poker alla squadra polacca e balza al primo posto anche nel girone di Europa League. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: È stato poco impegnato, sul gol può farci poco, viene salvato dal palo sul tiro di Ribeiro ad inizio ripresa.

DI LORENZO 6,5: Altra prestazione in cui macina chilometri in entrambe le fasi, sia a livello difensivo che propositivo, costruendo un asse molto produttivo prima con Lozano e poi con Politano.

RRAHMANI 6: Sul gol del Legia Varsavia partecipa alla dormita difensiva, regala un fallo laterale agli avversari piuttosto che servire Meret, poi è poco reattivo e tiene in gioco Mladenovic. Cresce durante la partita con un lavoro autorevole nella copertura degli spazi e nell’impostazione del gioco, nel finale potrebbe fare il gol dell’1-5, gli nega la gioia della rete Miszta.

KOULIBALY 6,5: Attento, preciso nelle letture, negli interventi, nei duelli, altra buona prova del difensore senegalese, peccato per l’espulsione che gli costerà la gara di Verona.

JUAN JESUS 7: Uno dei migliori in campo, nel primo tempo si dedica soprattutto alla fase di non possesso e lo fa bene, nella ripresa prende più coraggio e fiducia con una prestazione di spessore tecnico, collaborando anche alla proposta offensiva.

DEMME 6: Non è ancora al 100% della condizione, avrebbe bisogno di giocare di più per alzare ancora di più il livello della forma. Il centrocampista tedesco copre un’ampia porzione di campo, lavora abbastanza bene in entrambe le fasi di gioco, la traversa di Zielinski nasce dal suo inserimento sul centro-destra dell’area di rigore con assist per Piotr. Può far meglio nella qualità e nella lucidità delle scelte. (Dal 65′ Lobotka 6: Entra bene in campo, gestisce il pallone con ordine, non era facile visto che non trovava spazio nel Napoli dal 29 agosto, sono i primi minuti dopo l’infortunio)

ANGUISSA 6,5: Altra ottima gara, ci mette fisicità, qualità nel palleggio, l’unico neo è che in occasione del gol di Emreli va un po’ troppo leggero su Mladenovic e si fa saltare. Se il Napoli si può permettere l’assalto con tanti giocatori offensivi insieme, lo deve al prezioso lavoro che fa il centrocampista camerunense nel recupero palla con fisicità e nella gestione del pallone con qualità.

LOZANO 7: Nel primo tempo spreca un’occasione nitida ma va sottolineato il grande lavoro sulla corsia destra, la più bella notizia di oggi è il sacrificio in fase di non possesso con un recupero compiuto nel corso del secondo tempo. Va più volte all’uno contro uno con Mladenovic e spesso lo salta, si toglie la soddisfazione del gol su assist di Petagna e ne spreca un altro quando, dopo una grande accelerazione, calcia a lato e poteva servire Mertens a centro area. (Dall’83’ Ounas 7: È una risorsa importante, un’arma in più che potrà rivelarsi molto utile. Rientra in campo dopo un mese di stop e segna un bellissimo gol)

ZIELINSKI 6,5: Non fa una gran partita, in certe circostanze poteva essere più reattivo ma la qualità c’è e fa la differenza. Nel primo tempo colpisce una traversa, nella ripresa si procura e trasforma il rigore del momentaneo pareggio. (Dal 73′ Mertens 7: 136 gol parlano da soli. Non segnava dal 22 aprile, quindi da sei mesi e mezzo. Ha la personalità e l’estro di fare il cucchiaio dal dischetto)

ELMAS 6,5: Nel primo tempo patisce un po’ lo squilibrio del gioco sulla fascia destra perchè Juan Jesus alle sue spalle spinge poco. Nell’azione del primo rigore c’è il suo zampino, è lui a venire dentro al campo e combinare con Zielinski. Se si riescono a creare i presupposti per fargli fare questo lavoro che compie brillantemente in Nazionale, è un giocatore molto prezioso. (Dal 65′ Politano 7: È bravissimo a crederci nell’occasione del rigore che poi Mertens trasforma. Energia pura, la sprigiona sia sulla catena di destra lavorando con Di Lorenzo che venendo dentro al campo per valorizzare il suo mancino)

PETAGNA 7: Compie un grande lavoro, lega il gioco, va a fare i duelli, a referto c’è l’assist per Lozano e tante situazioni interessanti. Gli manca il gol ma la prova è ottima. (Dall’83’ Zanoli 6: Entra con personalità, in un contesto favorevole perchè il Napoli era sull’1-3 ma lo spirito è propositivo e va sottolineato).

SPALLETTI 7: Il Napoli ha una struttura solida, riesce ad esprimersi bene anche con assenze pesanti. Stasera mancavano Fabian Ruiz, Insigne, Osimhen, Mario Rui, oltre ad alternative in difesa come Malcuit e Manolas. La prestazione c’è stata anche quando il Napoli era in svantaggio, gli azzurri hanno comandato il gioco, si sono espressi con qualità, hanno creato tante occasioni e poi sono riusciti a ribaltare il risultato. È una squadra di carattere, per la quarta volta raddrizza il risultato, è accaduto contro Leicester, Legia Varsavia, Juventus e Fiorentina.

Ecco il tabellino del match:

LEGIA VARSAVIA (3-4-3) – Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Ribeiro, Josué, Slisz (70′ Martins), Mladenovic; Kastrati (66′ Muci), Emreli (80′ Rafael Lopes), Luquinhas. A disp: Tobiasz, Rose, Kharatin, Celhaka, Skibicki, Kostorz, Ciepiela, Pekhart, Włodarczyk. All.: Marek Gołębiewski

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme (65′ Lobotka); Lozano (83′ Ounas), Zielinski (73′ Mertens), Elmas (65′ Politano); Petagna (83′ Zanoli). A disp: Ospina. All.: Luciano Spalletti

Arbitro: Bram Van Driessche (Belgio)

Marcatori: 10′ Emreli (LV), 51′ rig. Zielinski (N), 75′ rig. Mertens (N), 79′ Lozano (N), 90′ Ounas (N)

Ammoniti: Jedrzejczyk, Miszta, Josuè (LG) Elmas (N).

A cura di Ciro Troise