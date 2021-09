Il Napoli realizza una splendida rimonta al King’s Power Stadium dopo una prestazione di grande spessore, in cui hanno costruito più del Leicester, basta ricordare le sette palle-gol sprecate nel primo tempo. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: La parata su Barnes ad inizio gara vale mezzo voto in più, poi fa il suo sia nella personalità che nel gioco con i piedi, quando è chiamato in causa.

MALCUIT 5,5: Ci sono due fotogrammi che ricordano i miglioramenti da fare: il tiro di piatto nell’area avversaria nel primo tempo su assist di Osimhen, l’errore sul gol di Barnes in cui è in netto ritardo. Complessivamente la prova non è da buttare, eccetto questi due errori fondamentali la prestazione è stata anche buona, è apprezzabile il supporto alla fase offensiva fino a quando è stato in campo, particolarmente importante nei minuti in cui ha agito Politano a destra. (Dall’84’ Juan Jesus 6: Buon impatto, ci mette intelligenza, esperienza e pulizia nelle giocate)

RRAHMANI 6: Sul primo gol forse doveva dare un’assistenza più efficace alla catena di destra aprendosi di più, commette qualche leggerezza nella gestione del pallone ma complessivamente ci mette attenzione e disciplina tattica. Nel finale sogna il clamoroso 2-3 con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa.

KOULIBALY 7: Il livello è alto, si vede da un fatto: capita che qualche duello lo perda anche Koulibaly, addirittura anche nelle scelte non è perfetto come sabato. Il primo gol parte da una sua apertura ambiziosa su Lozano, poi, però, è sempre il muro su cui sbatte il Leicester e il baluardo che trasmette tanta forza al Napoli.

DI LORENZO 6: Si sacrifica a sinistra, commette il suo classico errore sul gol di Perez, somiglia a quello di Shaw nella finale dell’Europeo e di Cambiaso in Genoa-Napoli. Rimedia un’ammonizione, nel finale sbarca a destra con l’ingresso di Juan Jesus, per la mole di lavoro che compie l’insufficienza sarebbe ingiusta.

FABIAN RUIZ 6,5: Qualche volta dovrebbe velocizzare di più la giocata ma la partita è sontuosa, l’autorevolezza con cui conduce le transizioni, porta palla, partecipa anche lui alle occasioni sprecate nel primo tempo ma comunque è in crescita. Forse paradossalmente il segnale di Luis Enrique gli ha fatto bene.

ANGUISSA 6,5: È il suo calcio, l’anno scorso con il Fulham ha vinto al King’s Power Stadium facendo anche un assist, qualche errore lo commette ma la prova è buona, ci mette intelligenza tattica, sacrificio e anche buona qualità nelle progressioni. (Dall’84’ Petagna 6: Entra bene, si sacrifica nel fare da raccordo per Osimhen, cerca di servirlo in profondità, soltanto un’uscita tempestiva di Schmeichel impedisce a Victor di calciare in porta, va a fare traffico vicino all’area, il gol del 2-2 arriva anche per questo motivo)

ZIELINSKI 5,5: Non è ancora al meglio, nel primo tempo soprattutto la sua qualità s’intravede ma fallisce un’occasione clamorosa, subisce un colpo nella ripresa che un po’ lo limita fino alla sostituzione. (Dal 64′ Elmas 6,5: Ottimo impatto sulla partita, fornisce vivacità, occupa gli spazi con intelligenza, prova un tiro respinto da Schmeichel e ci mette qualità nell’ampio spezzone che gli concede Spalletti)

LOZANO 5,5: Non è ancora il miglior Chucky, gli manca il tempo in più nello spunto, nel taglio, però l’intensità c’è, è bravo anche nel colpo di testa nel primo tempo ma trova la risposta di Schmeichel. (Dal 64′ Politano 7: Incide sempre, stasera ha dato vivacità e realizzato il cross per il gol di Osimhen che vale il 2-2)

OSIMHEN 7,5: È un patrimonio da custodire, valorizzare, far crescere. Può fare ancora meglio, lo dimostrano le due occasioni sprecate nel primo tempo ma sa mettersi la squadra sulle spalle, realizza una doppietta che vale la rimonta e nel primo tempo aveva fatto un’altra giocata pazzesca, con l’assist per l’occasione fallita da Zielinski.

INSIGNE 6,5: Commette un errore nel palleggio che determina la ripartenza del 2-0 ma il lavoro che compie nelle due fasi è troppo importante, inventa palle per Lozano, prova il tiro a giro nel primo tempo, recupera palloni e l’azione del gol del 2-1 passa anche per la sua qualità, palleggia con delicatezza in compagnia di Elmas e Fabian Ruiz al limite dell’area fino alla giocata di Osimhen. (Dal 74′ Ounas 7: Ancora una volta cambia la partita, fa impazzire il Leicester, non lo tengono nell’uno contro uno, fa prima ammonire Soyuncu, poi determina il secondo giallo per Ndidi)

SPALLETTI 7: È il suo Napoli e la svolta si vede nella forza mentale di andare a comandare il gioco in ampi frangenti della partita in casa del Leicester e soprattutto di reagire sul 2-0. Sul carattere, sulla capacità d’incidere a gara in corso con le sostituzioni c’è la sua evidente mano su questo gruppo che sta facendo benissimo.

