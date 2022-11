Libero sul Napoli: “La squadra dei record nata a Dimaro, premiata la scelta di De Laurentiis e Spalletti”

Libero ha esaltato il Napoli e questa prima parte di stagione da record: “E ha ragione Big Luciano perché il segreto di tutto va scovato in estate, quando c’erano 40 gradi e tutte le big volavano per il mondo impegnate in lucrose, ben pagate ma inutili tournée estive. Spalletti e la società hanno fatto un’altra scelta: tanti giorni nel fresco di Dimaro, allenamenti duri, niente distrazioni, niente viaggi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una squadra turbo, uomini che per tre mesi sono andati come missili, vittorie in serie anche quando mancava dapprima Osimhen e, ora, Kvaravaggio. È l’orchestra a funzionare, i solisti danno meravigliosi acuti in più. Non è poco, forse è tutto. Ci rivediamo a gennaio”.