Lindstrom, il legale dell’agente: “Trattativa nata ad ottobre 2022 con massima riservatezza”

Emiliano Salvarezza, avvocato di Mikkel Nissen, agente di Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb per la rubrica ‘A tu per tu’:

Salvarezza, come nasce il trasferimento di Lindstrom al Napoli?

“Abbiamo iniziato a parlare ad ottobre 2022, con la massima riservatezza. Ne avevamo già parlato quando andò dal Brondby al Francoforte, poi la situazione è rimasta latente. Fino appunto ai nuovi contatti”.

Quando è arrivata l’accelerata decisiva?

“Dopo il 20 agosto. Parliamo di un giocatore molto veloce e tecnico, ha qualità e può giocare sia a destra che a sinistra”.

Si aspetta più spazio?

“Come qualsiasi giocatore al mondo vorrebbe giocare tutte le partite per cento minuti. Ma non voglio entrare in situazioni tattiche, bisognerebbe parlarne con il suo agente in quanto, in questo caso, mi sono occupato degli aspetti giuridici”.