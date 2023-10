LIVE – Ancelotti: “Abbiamo la migliore squadra al mondo”

Ancelotti: “Giocheremo contro una delle migliori squadre, dovremo fare una gara seria, completa prendendo spunto dalla sfida di Girona. Non m’importa se Bellingham sia il migliore al mondo, io penso di avere la squadra migliore al mondo. “

Valverde: “Io capitano? Sarebbe un sogno, c’ispiriamo tutti in Modric, Carvajal, Kroos, l’ho fatto con l’Uruguay, è stato un sogno mostrarlo a tutta la famiglia”

Valverde: “Abbiamo tutti giocatori di qualità, tra i migliori del mondo, facciamo di tutto per crescere, abbiamo una competizione sana tra di noi”

Valverde: “Bellingham è un giocatore di livello mondiale, è molto giovane, sembra che giochi nel Real Madrid da molti anni. È un ottimo compagno, può fare ancora meglio, potrebbe diventare un ottimo capitano”

Valverde: “Cerco di adattarmi a tutte le situazioni tattiche, Ancelotti si può solo ascoltare, è un allenatore dal grande calibro internazionale”

Valverde: “È importante avere continuità in Champions League, abbiamo voglia di giocare e ovviamente vincere. Riguardo alla crescita personale, non vorrei parlarne del momento per le vicissitudini di mia moglie. Ho preferito concentrarmi sul calcio, sono cresciuto come persona, ho fiducia per il futuro. Modric? Sta vivendo questo momento nello stesso modo di sempre, è un riferimento nello spogliatoio, la storia del Real Madrid e del calcio mondiale. Dal primo giorno in cui sono arrivato al Real Madrid, ho incontrato Kroos, Modric, Isco, ho provato ad imparare molto da loro, li ho osservati nel quotidiano rubando atteggiamenti. Casemiro mi ha insegnato moltissimo, noi come giovani proviamo a prendere il massimo dai giocatori più esperti”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Federico Valverde, allenatore e centrocampista del Real Madrid alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la seconda giornata del girone C di Champions League.

