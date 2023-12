LIVE – Artur Jorge: “Conosciamo il valore del Napoli ma vogliamo scrivere la storia del Braga”

Artur Jorge: “Sono contesti diversi rispetto alla scorsa stagione a Firenze, dobbiamo controllare ogni singolo momento della partita. I nostri avversari tendono a dominare le partite che giocano, dobbiamo prepararci a soffrire un po’, ci muoveremo di squadra e rimarremo determinati”

Artur Jorge: “Il mio messaggio ai calciatori è molto semplice, dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità, attualmente siamo concentratissimi, dobbiamo segnare almeno due reti. Se vogliamo vincere, dobbiamo colmare questo divario, a seguito vedremo se il risultato ci soddisferà. Il punto di partenza è provare a portare a casa un risultato positivo e sicuramente lo faremo tutti insieme, come squadra. Vogliamo scrivere la nostra storia, abbiamo vinto le ultime cinque partite, il Napoli ha perso le ultime tre ma rimane un collettivo molto forte, siamo consapevoli del valore dei campioni d’Italia. Conosciamo le difficoltà ma non ci toglierà la nostra ambizione, sarà una partita entusiasmante”

Artur Jorge: “Vogliamo assolutamente giocare un buon calcio domani, stiamo affrontando tre squadre molto forti e ho detto che avremo fatto di tutto per giocarcela. Domani per noi è una finale, decide se passiamo il turno o meno, è tutto ancora aperto sia per la Champions che per l’Europa League, il Napoli è molto forte ma noi vogliamo lottare e onorare la storia del Braga”

Andrè Horta: “Djalò per noi è una perdita importante. Ho già giocato qualche anno fa qui, mi sono infortunato, speriamo che non si ripeta una situazione del genere. Dobbiamo giocare per vincere, vogliamo far gol”

Andrè Horta: “Avremo tanto da riflettere stasera, abbiamo trascorso le ultime notti importanti in maniera serena. Siamo abbastanza tranquilli, il club dimostra serenità”

Andrè Horta: “Non ci preoccupiamo dell’aspetto finanziario ma soltanto di ciò che possiamo determinare, quindi il gioco”

Andrè Horta: “Non sono tanto sicuro che gli altri siano sorpresi dei nostri risultati, abbiamo lo stesso atteggiamento per qualsiasi partita, siamo fiduciosi di poter passare il turno, del resto il Braga non è mai arrivato agli ottavi di finale”

Andrè Horta: “Noi siamo molto orgogliosi di aver fatto questo percorso, domani abbiamo bisogno di una vittoria segnando due gol, siamo positivi. Finora siamo stati coraggiosi, speriamo di esserlo anche domani”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Artur Jorge e Andrè Horta, allenatore e centrocampista dello Sporting Braga alla vigilia della sfida contro il Napoli in programma martedì 12 dicembre alle ore 21

Dal nostro inviato Ciro Troise