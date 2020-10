LIVE – Benevento-Napoli 1-1: Insigne pareggia per gli azzurri con un gran goal

60′ Goaaal del Napoli. Sul calcio d’angolo seguente, altro scherma e palla ancora ad Insigne che con un gran tiro a giro di sinistro riporta il risultato in parità

59′ Schema su corner del Napoli , tiro di Insigne: si rifugia in corner Montipò

58′ Due cambi per il Napoli: entrano Politano e Petagna per Mertens e Lozano

57′ Ammonito Foulon per un fallo su Lozano

55′ Pallone verticale di Di Lorenzo per Insigne che non riesce ad impattare in maniera ottimale la sfera

53′ Cambio nel Benevento: Tuia subentra a Caprari. Sanniti che passano ad un 3-5-2

52′ Cross di Di Lorenzo per Osimhen che colpisce di testa: sfera che si spegne sul fondo

50′ Sbaglia Insigne che serve Lapadula: tiro dell’attaccante sannita che termina lontanissimo dalla porta difesa da Meret

48′ Goal di Insigne annullato dal Var per un fuorigioco dello stesso capitano

47′ Occasione Napoli. Corner per il Napoli, colpo di testa di Mertens e parata di Montipò che anticipa all’ultimo momento Osimhen pronto a siglare il pareggio

46′ Occasione Napoli. Cross deviato dalla difesa del Benevento e sfera che arriva ad Insigne che prova un che viene rimpallato in calcio d’angolo

Iniziato il secondo tempo.

Terminato il primo tempo.

46′ Tiro di Inigne: deviato da Caldirola di testa

46′ Cross di Mario Rui: Foulon devia e il pallone attraversa tutta l’area sannita senza che nessun giocatore del Napoli sia pronto ad impattare con la sfera

Concesso un minuto di recupero

45′ Ammonito Caprari per proteste

44′ Traversa del Napoli. Sul corner seguente, colpisce Manolas di testa che colpisce la traversaa

43′ Occasione Napoli. Palla in verticale di Bakayoko per Lozano che la mette in mezzo: devia sul palo esterno Caldirola

41′ Occasione Napoli. Gran tiro di Insigne a giro: bellissima parata di Montipò con la mano di richiamo

38′ Occasione Napoli. Cross di Insigne per Lozano che viene anticipato: sfera che arriva a Fabian, lo spagnolo tenta un tiro di sinistro a giro che termina alto

30′ Goal del Benevento. Ripartenza dei padroni di casa, rimpallo che favorisce Lapadula che serve Roberto Insigne, dimenticato da Manolas, batte Meret.

21′ Gran palla di Insigne per Lozano che prima di tirare in porta viene contrastato da Foulon in maniera dubbia: proteste del Napoli per un calco di rigore, ma Doveri fa proseguire

19′ Benevento pericoloso, Foulon supera Manolas e crossa: Roberto Insigne colpisce di testa, ma manda il pallone a lato

18′ Goal annullato ad Osimhen per fuorigioco che c’era

14′ Punizione dai 25 metri per il Benevento, ci prova Caprari di destro: pallone oltre la traversa

6′ Cross di Mario Rui: Lozano da solo colpisce di testa, ma riesce ad indirizzare la sfera verso la porta sannita

Match iniziato

Ecco le scelte ufficiali del match:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la quinta giornata di campionato tra Benevento e Napoli. Torna il derby campano in serie A con gli azzurri che vogliono riscattarsi dopo la defajance di Europa League e Gattuso che potrà contare nuovamente sul capitano Lorenzo Insigne, tornato ormai a pieno regime.