LIVE – Bologna-Napoli 0-1 (7′ Manolas), gol annullato a Palacio

71′ Grande azione del Napoli con un azione bellissima conclusa da un tiro cross di Mertens

67′ Il Var annulla tutto per fuorigioco. Escono Milik ed Elmas, entrano Mertens e Fabian

66′ Gol Bologna: filtrante di Soriano e Palacio compie un grande stop e va a segno con un gran tiro.

64′ Fuori Skov Olsen e Krejcl, dentro Dijks e Orsolini

63′ Bel tiro dalla distanza di Dominguez, palla di poco a lato

61′ Doppio cambio per il Napoli: dentro Insigne e Callejon per Lozano e Politano

59′ Lancio dalle retrovie di Danilo per Palacio, il pallone è troppo lungo per l’attaccante argentino. Meret la blocca in tranquillità

57′ Azione molto elaborata del Napoli sul successivo corner che porta Lozano al tiro dopo una fantastica serie di dribbling. Palla alta di poco

56′ Va via Politano sulla destra, cross al centro per Lozano che è costretto ad allargarsi. Il messicano guadagna un angolo visto il cross deviato

53′ Tutto il Bologna nella metà campo del Napoli alla ricerca del pareggio. I partenopei restano compatti a protezione dell’area di Meret

51′ Il corner non si concretizza per il Bologna, il Napoli prova a partire in contropiede ma viene fermato dai difensori rossoblu

50′ Inserimento di M’baye, liberato da un tacco di Olsen: la palla finisce in corner

48′ Cross troppo lungo di Hysaj per la testa di Milik, palla sul fondo

47′ Il messicano è stato colpito al volto, necessario l’intervento dello staff medico

46′ Ammonito Tomiyasu per un fallo tattico su Lozano

46′ Inizia il secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo senza recupero

40′ Ci prova Skov Olsen che fa tutto bene tranne il tiro

36′ Bella azione di Politano che serve al centro Lozano il cui tiro viene respinto dalla difesa

32′ Finora apparso piuttosto svogliato Milik , richiamato in qualche occasione da Gattuso

29′ Tiro dalla distanza di Dominguez dopo un ponte di Barrow, palla a lato

28′ Ci prova a giro Politano, blocca ancora Skorupski

27′ Buona iniziativa di Lozano che va al tiro, debole e blocca Skorupski

24′ Bel contropiede Napoli con Politano, ma Di Lorenzo sbaglia l’ultimo cross

22′ Gol annullato al Bologna: di testa Mbaye aveva colpito su cross di Dominguez

20′ Ancora pericoloso Napoli con Manolas di testa, palla a lato

16′ Prova ad attaccare il Bologna, ma difende bene il Napoli

13′ Perde palla Maksimovic e rischia il contropiede il Napoli, ferma tutto con un fallo Zielinski

9′ Ci prova dalla distanza Barrow, palla deviata in corner

7′ GOOOL NAPOLI!!! Politano batte il corner e di testa Manolas stacca e fa un gran gol di testa

6′ Buona palla di Demme per Milik che mette al centro, chiude bene la difesa rossoblù

4′ Inizio molto aggressivo dei padroni di casa sul Napoli

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Iniziano a entrare in campo le due squadre

Ecco la formazione di Sinisa Mihajlovic:

Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso

Benvenuti alla diretta testuale della trentatreesima giornata di serie A tra Bologna e Napoli. Gli azzurri, dopo lo stop contro il Milan, vogliono tornare al successo e affrontano un ostico match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic.