LIVE – Bonucci: “A Napoli tante battaglie, è sempre bello tornare qui”

Bonucci: “Mi piace partire dalla seconda parte della domanda, mi ha colpito molto sin dal primo giorno come si respira la partita per i nostri tifosi che sono da elogiare per l’affetto, la vicinanza, il calore. Loro vogliono che mettono in campo tutto quello che abbiamo, vedono che noi lo facciamo e non stiamo riuscendo a vincere. La differenza sostanziale è questa, c’è un concorso di colpe quando le cose non vanno. Sono convinto che questo percorso possa essere invertito molto presto”

Bonucci: “Nessuno di noi voleva vivere questa situazione, sono molto contento dell’esperienza, con la città e i tifosi la sto vivendo benissimo sia a livello sportivo che umano. È ovvio che a Berlino mi mancano la moglie, i figli, il calcio è veloce, le cose possono cambiare da un momento all’altro, speriamo che possiamo invertire la rotta già da domani. All’andata non ha giocato perchè l’allenatore ha ritenuto di schierare la formazione che pensava fosse più giusta, io l’ho sempre rispettato come ho fatto in tutti i club in cui ho giocato”

Bonucci: “Ho avuto la fortuna di giocare spesso contro il Napoli, merita rispetto, nel corso degli anni ha acquisito sempre più peso nelle competizioni internazionali. Hanno calciatori di qualità, alcuni sono miei compagni di Nazionale. L’abbiamo visto anche all’andata, è bastata una palla tra Kvaratskhelia e Raspadori per essere puniti. Dovremo essere attenti per tutti e novantacinque i minuti. Dobbiamo giocare per noi stessi, i nostri tifosi, invertire la tendenza negativa in cui siamo immersi, abbiamo la forza per provare a portare a casa dei punti anche se il Napoli è costruito in maniera diversa rispetto a noi”

Fischer: “Ci sono dei giocatori che sicuro non ci saranno come per esempio Doekhi, vedremo chi starà meglio domani. C’è tanta delusione dopo la partita, certe sconfitte fanno davvero male. Ho visto la squadra molto preparata, seria, vedremo domani che tipo di gara sarà. È ovvio che se si gioca sempre con gli stessi undici certi automatismi vengono assorbiti in maniera più agevole, dobbiamo imparare a fare meno errori, contro l’Eintracht Francoforte volevamo mandare la palla in avanti e non ci siamo riusciti, non abbiamo performato come avremmo voluto”

Bonucci: “Tornare in Italia è sempre bello per gli italiani, è stimolante per me ritornare a Napoli, dove ho giocato mille battaglie. È sempre bello giocare qui, il pubblico è caloroso. Dobbiamo invertire la tendenza negativa, ritornare ad essere la squadra che ha conquistato un posto in Champions League”

Fischer: “Nella partita di andata abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo subito gol alla prima occasione, capita. Mi aspetto che domani siamo coraggiosi per attaccare gli spazi”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Urs Fischer e Leonardo Bonucci alla vigilia di Napoli-Union Berlino, gara valida per la quarta giornata del girone C di Champions League.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise