LIVE CALCIOMERCATO – Ounas dice sì al Crotone, Senese va alla Cavese

16:37 ESCLUSIVA – Senese va alla Cavese: il difensore resta di proprietà del Napoli

16:21 Genoa, attaccante cercasi: spunta l’idea Cerri dal Cagliari

16:12 Torino, ora c’è anche la firma per Mandragora

15:47 Lazio, in uscita Vavro: possibile avventura in Liga all’Huesca

15:35 Sky – Crotone, Ounas ha detto sì: trattativa in definizione

15:15 Luigi Liguori nuovo giocatore della Calcio Lecco 1912, arriva dal Lille

15:00 Il comunicato dell’Atalanta su Kovalenko: “Ora è pronto per la nostra maglia, benvenuto”

14:45 Lecce, colpo in difesa: accordo con lo svincolato Maggio

14:15 Parma, idee Pellè e Callejon: tentativo per il doppio colpo in attacco.

14:00 UFFICIALE – Granada, nuovo rinforzo per l’eurorivale del Napoli: arriva Domingos Quina dal Watford. CLICCA QUI per i dettagli.

13:45 UFFICIALE – Benevento, rescisso il contratto di Christian Maggio. L’ormai ex capitano sannita lascia dopo due anni e mezzo. Su di lui Vicenza e Bari.

13:30 Il Manchester United smentisce l’interesse per Edin Dzeko.

13:15 Bologna, tentativi in extremis per Niang e Rugani.

13:00 UFFICIALE – Roma, altro colpo per Fonseca: arriva dalla MLS Reynolds.

12:45 UFFICIALE – Atalanta, colpo dallo Shakhtar Donetsk: arriva Kovalenko. CLICCA QUI per i dettagli.

12:30 UFFICIALE – Sassuolo, preso in prestito il difensore Ryan Flamingo. Classe 2002, olandese, arriva dall’Almere City.

12:10 Marotta parla del presunto scambio Dzeko-Sanchez: “Solo una chiacchierata, entrambi gli agenti sono stati audaci, ma non si è mai entrati nel vivo della trattativa”.

11:50 Brusca frenata del Torino su Daniele Rugani. Per il difensore spunta l’ipotesi Bologna.

11:40 UFFICIALE – Genoa, depositato il contratto di Erion Sadiku. Il giovane classe 2002 arriva dal Varberg, club svedese.

11:30 Juventus, in arrivo il giovane classe 2001 Mattia Compagnon. Centrocampista dell’Udinese che in questa stagione era in prestito al Potenza in C.

11:20 UFFICIALE – Lecce, ceduto in prestito il lituano Dubickas al Livorno.

11:10 Serie B, Spal su Segre del Torino. Il giocatore non vorrebbe lasciare la Serie A. Contatti avviati anche per Donnarumma del Brescia.

11:00 Cagliari, Valencia su Oliva. Nel caso di una partenza dell’uruguaiano, sardi pronti a virare su Pedro Obiang del Sassuolo.

10:50 UFFICIALE – Fiorentina, preso Rosati dal Torino. Sarà il terzo portiere dopo Dragowski e Terracciano.

10:40 Torino, previste per questa mattina le visite mediche per Rolando Mandragora. Arriva dall’Udinese sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

10:30 Fiorentina, Pulgar disdice l’affitto del suo appartamento. Per il cileno si erano mosse Cagliari e Sassuolo, ma nelle ultime ore pare che l’offerta più interessante sia arrivata dal Valencia. Ore decisive per lui.

10: 20 UFFICIALE – Mattia Bani è un nuovo difensore del Parma. Arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. CLICCA QUI per i dettagli.

10:10 Ore calde per Daniele Rugani. Il difensore ex Juve, ora al Rennes in Francia, potrebbe fare ritorno in Italia. Parma e Torino sono sulle sue tracce.

10:00 Atalanta, Lammers non partirà. L’attaccante olandese arrivato quest’estate dal Psv è seguito da molte squadre in queste ultime ore di mercato, ma la società ha ribadito che resterà a Bergamo.

09:50 Fiorentina, Callejon può tornare in Spagna. Il club toscano dopo l’arrivo di Malcuit in entrata sembra essere a posto così. Non si può dire lo stesso delle cessioni e tra i tanti indiziati potrebbe partire anche l’ex Napoli che piace tanto al Granada. Ore calde per lui.

09:40 Uno dei giocatori più richiesti di quest’oggi è Gianluca Scamacca, inseguito sia dal Parma che sopratutto dalla Juventus.

09:30 Preoccupazione intanto in casa Napoli per le condizioni di Dries Mertens. CLICCA QUI per gli aggiornamenti

09:20 Torino, per il centrocampo è sempre più vicino Mandragora: queste le ore decisive.

09:10 Big ferme con la Roma squadra più attiva con gli arrivi di Reynolds ed El Shaarawy. Da capire futuro di Dzeko.

09:00 Nessun acquisto in entrata in casa Napoli a meno di cose clamorose

Non sono previsti colpi di mercato in casa Napoli con gli azzurri che hanno già effettuato le cessioni in questa sessione con in bilico il solo futuro di Adam Ounas, attualmente in prestito al Cagliari ma che potrebbe cambiare squadra (Crotone?).

È tempo dell’ultimo giorno di calciomercato che chiuderà oggi alle ore 20. È stata sicuramente una sessione invernale particolare dove non ci sono stati particolari colpi e con le big ferme. La pandemia ha sicuramente inciso tantissimo e nessun club ha fatto grossi investimenti. Nella lotta salvezza sono a sorpresa i club che investono di più come ad esempio Genoa, Parma e Benevento.