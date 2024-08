LIVE CALCIOMERCATO – Ultimi botti, il Napoli ci prova ancora per Gilmour. Osimhen tra Chelsea e Arabia

7:50 Nuova avventura per Coli Saco che – come riporta Sky Sport – andrà in prestito in serie B al Cosenza.

7:20 L’Atalanta vuole Raspadori, pronta un’offerta da 25 milioni e sarà il Napoli a decidere se accettare o meno. Lo riporta Alfredo Pedullà.

7:00 Sportitalia – In caso di cessione di Osimhen il Napoli farà un nuovo tentativo per Gilmour, prima scelta di Conte. Nessun problema per chiudere per Arthur ma il tecnico tentenna.

Benvenuti alla diretta testuale dell’ultimo giorno di calciomercato, alle ore 24 chiuderà il mercato e tutte le big stanno provando a chiudere gli ultimi colpi di mercato.