Petagna: “Contro il Torino sarà difficile, viste le tante assenze. Adesso andremo però in ritiro, senza distrazioni. Testa solo alla gara per regalare un Natale felice ai nostri tifosi”.

Insigne: “Mi dispiace per l’episodio contro l’Inter, ieri il mister aveva gli uomini contati. Ora però dobbiamo restare concentrati per la prossima partita”.

Formisano: “Il calendario permette ai nuovi calciatori di adattarsi, Petagna lo sa e lo ha fatto”.

Insigne: “Il mio 2021? Spero sia positivo per il Napoli e l’Italia, ma ora penso solo alla maglia azzurra. Ci auguriamo che sia l’anno giusto per ottenere risultati e dare soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Formisano: “Il tema del calendario di quest’anno è la scaramanzia, che sia di buon auspicio per l’anno prossimo, in pieno rispetto delle norme Covid-19 ovviamente. E’ disponibile oltre che in edicola anche sul sito ufficiale della SSC Napoli, possibile dunque comprarlo in tutto il mondo. All’interno c’è un omaggio a Maradona, ma non è il calendario di Diego. Il nostro pensiero va a lui, ma non vogliamo sfruttare la sua immagine”.

Formisano: “Quando penso a come è stato realizzato questo calendario penso alla resilienza, concetto che abbiamo vissuto e fatto nostro in questi mesi difficili. La realizzazione quest’anno ha avuto uno slittamento dovuto alla chiusura posticipata del calciomercato. Il calendario è basato su una serie di ritratti. Sarà disponibile da domani in edicola con il Corriere dello Sport al prezzo di 8,90 euro”.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di presentazione del calendario ufficiale Ssc Napoli 2021. Interverranno l’head of operations Alessandro Formisano, il capitano Lorenzo Insigne e Andrea Petagna.