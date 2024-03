LIVE – Calzona: “Contro il Torino siamo migliorati, ci è mancato solo vincere”

Calzona: “Il Napoli contro il Torino ha fatto un’ottima partita, di squadra. Kvara è eccellente, noi abbiamo migliorato tantissime cose, ci è mancato solo vincere la gara per un errore su situazioni che conosciamo. Domani è una partita importante, passare il turno vuol dire tanto a livello societario. Dobbiamo essere consapevoli che siamo forti, dobbiamo giocare dappertutto alla pari con l’avversario. Non è da tutti giocare gli ottavi di Champions contro queste squadre, mi sono concentrato, però, soprattutto sulla correzione dei difetti che in questa partita possono costare cari”

Calzona: “A me piacciono tantissimo i calciatori del Barcellona ma sono felicissimo di allenare i miei. Lamine Yamal può diventare uno dei migliori giocatori al mondo”

Politano: “Queste partite si preparano da sole, fortunatamente abbiamo molti giocatori esperti, con varie presenze in Nazionale. Non c’è bisogno di motivare nessuno, sappiamo che dobbiamo scendere in campo e dare il 100%. Il Napoli dovrà giocare da Napoli, palleggiare bene, difendere in avanti, non basso, tenere il baricentro alto. Conosciamo la forza dei nostri attaccanti, con Osimhen sappiamo attaccare la profondità”

Politano: “Domani sarà una partita difficilissima, dobbiamo cercare di sfruttare il palleggio per farli abbassare. Siamo bravi a farlo, se aspettiamo l’avversario per le nostre caratteristiche andiamo in difficoltà. Abbiamo studiato questi due giorni per capire come metterli in difficoltà. A fine allenamento abbiamo provato i rigori ma speriamo di vincere prima”

Dal nostro inviato Ciro Troise