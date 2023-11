Ancelotti: “Rinnovo? Non parlo del mio futuro. Mazzarri? Un allenatore d’esperienza, non mi ha stupito, è un buon amico. Nella partita contro l’Atalanta è successo che i calciatori avessero una motivazione speciale, Walter può portare esperienza e conoscenza del gioco”

Ancelotti: “Abbiamo un’opportunità domani, vogliamo giocare la miglior partita possibile, arrivare ad una leggenda come Munoz mi renderebbe contento. Parlare troppo degli infortunati è una mancanza di rispetto nei confronti di quelli che sono a disposizione e che stanno giocando, se siamo stati in grado di essere all’altezza con tutti questi problemi vuol dire che l’organico è molto buono come voi non credevate. Non lo so se mi piacerebbe stare quindici anni qui, Simeone, Ferguson, Wenger sono casi speciali, congratulazioni a Simeone”

Carvajal: “Rodrygo è consapevole che se non segna per qualche partita riceve le critiche, funziona così il nostro mondo, però allo stesso tempo se trova i gol come a Cadice poi prende fiducia. Giovani come Nico Paz hanno goduto di qualche minuto a Cadice, abbiamo il miglior vivaio al mondo. Lunin è stato all’altezza in ogni occasione in cui ha giocato, aiuta tanto la squadra. I risultati segnano un po’ il futuro degli allenatori, io firmerei subito il rinnovo, è difficile trovare allenatori che funzionino qui come lui”

Carvajal: “Ancelotti continua a reinventarsi, ad aggiornarsi, per me più sta qui meglio è, pochi allenatori funzionano nel Real Madrid come Carlo, io sono stato soprattutto con lui e Zidane”

Carvajal: “Il Napoli ha cambiato da poco l’allenatore, i giocatori vorranno dimostrare al nuovo tecnico che sono forti e provare magari ancora ad arrivare al primo posto del girone, siamo pronti per tutte le tipologie di gara. Kvaratskhelia è molto difficile da affrontare sulla destra. Noi lavoriamo con lo staff medico e tecnico per provare ad essere al 100% sempre, se non è possibile ci sono i nostri compagni di squadra pronti a sostituirci. Barcellona? Sono sempre lì, la Liga è molto equilibrata, loro sono a soli quattro punti da noi, è un rivale per tutte le competizioni, in Champions sono a buon punto, se fra qualche mese dovremo incrociarci con loro, faremo il massimo”

Carvajal: “Non è positivo che ci siano tanti infortunati, però in questi casi hanno l’opportunità giusta giocatori che di solito giocano poco e che possono aiutarci tanto. Ci sono tanti giocatori nel mondo che lamentano questo calendario così fitto d’impegni, molti dicono che se non volete giocare così tanto guadagnate di meno, riducetevi gli stipendi ma non si possono spremere i calciatori, altrimenti ne perde lo spettacolo”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Daniel Carvalaj, allenatore ed esterno destro del Real Madrid.

Dal nostro inviato Ciro Troise