LIVE – Castel di Sangro, giorno 7: assente Allan, Younes sblocca la partitella

18:37 – Finisce 4-1, va a segno anche Politano

18:34 – La rete del 2-1 è di Machach, segna anche Bifulco

18:28 – Pareggia i conti Lozano per i gialli, traversa di Osimhen che controlla un pallone vagante e si gira in un fazzoletto per andare al tiro, Gattuso vuole intensità e ritmo

18:26 – Ora partitella a campo ridotto con le stesse squadre dell’esercizio precedente, la sblocca Younes con un pallonetto a tu per tu con Ospina

18:22 – S’abbatte la pioggia su Castel di Sangro, molti tifosi vanno via

18:13 – Partitella a campo ridotto tematica, con esercizi sul palleggio e la pressione, Ospina, Malcuit, Senese, Koulibaly, Bifulco tra i gialli, Machach e Gaetano in mezzo al campo, Politano, Gaetano, Machach, Lozano, Osimhen e Tutino, tra i verdi Contini, Mezzoni, Zanoli, Luperto, Ghoulam, Ciciretti, Demme, Labriola, Younes, Llorente. Entrambe le squadre sembrano disporsi con il 4-4-2 in fase di non possesso e 4-2-3-1 a livello offensivo

18:12 – Manolas rientra negli spogliatoi, probabilmente un po’ di lavoro in palestra per lui

18:01 – Esercizi sul palleggio, gli azzurri a gruppetti portano palle e scaricano al compagno

17:43 – Tutti gli azzurri a centrocampo per bere, squadra divisa in tre gruppetti e corsa leggersw

17:37 – Stretching per il gruppo

17:35 – Domina la scena Koulibaly, i tifosi gli chiedono di restare

17:33 – Finito il torello, corsa lenta per gli azzurri. Ospina, Contini, Daniele lavorano con i preparatori dei portieri Fiori e Perrone

17:23 – Gattuso partecipa al torello, sul terreno di gioco non c’è Allan che sembra ormai diretto all’Everton. Partecipa anche Gigi Riccio al torello

17:18 – Torello per gli azzurri, oggi spicca il cambiamento totale del gruppo, tredici nazionali hanno lasciato il ritiro per le gare di Nations League. Tantissimi i ragazzi della Primavera o giocatori di proprietà, ecco l’elenco di tutto il gruppo: Bifulco, Ciciretti, Contini, Daniele, Demme, Gaetano, Ghoulam, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Machach, Malcuit, Manolas, Allan, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino, Younes, Senese (2000), Prezioso (1996), Palmiero (1996), Zerbin (1999), D’Agostino (2003), Ferrari (1995), Labriola (2001), Mezzoni (2000), Sgarbi (2001), Zanoli (2000).

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della seduta pomeridiana del Napoli al settimo giorno d’allenamento a Castel di Sangro, dove il Napoli sarà in ritiro fino al 4 settembre.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone