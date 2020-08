LIVE – Castel di Sangro, terzo giorno di ritiro: Mario Rui rientra in gruppo, tripletta per Osimhen

18:43 – Torello “volante” tra Mertens, Llorente, Younes, Demme e Di Lorenzo

18:40 – Colloquio a bordo campo tra Giuseppe Pompilio, collaboratore di Giuntoli, e Gennaro Tutino

18:28 – Stretching per tutti gli azzurri

18.21 – Terzo gol di Osimhen, stavolta va a segno di testa in anticipo su Ospina.

18:07 – Va a segno Osimhen di potenza col destro e parte il coro dei tifosi in suo onore. Salvataggio sulla linea di Manolas su tiro di Ciciretti che provava ad approfittare di un passaggio errato di Daniele

18:00 – Giochi di posizione con i riferimenti laterali per la costruzione del gioco, sono tre i gruppi: i due portieri sono Ospina e Meret, in casacca arancione Rrahmani, Luperto, Younes, Demme, Zielinski, Di Lorenzo, tra i bianchi Lobotka, Gaetano, Koulibaly, Bifulco, Ounas, in giallo Osimhen, Malcuit, Insigne, Ciciretti, Allan, Malcuit, Mario Rui. Cori per Mertens

17:50 – Cambio in porta: entra Contini per Meret

17:42 – Rientra Mario Rui in gruppo, lavoro sul palleggio con due schieramenti che lavorano a campo ridotto: tra i verdi Meret; Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Demme, Fabian Ruiz, Younes; Osimhen, Milik. Arancioni: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Luperto; Mario Rui; Lobotka, Mertens, Elmas, Insigne, Lozano. Gattuso chiede intensità in entrambe le fasi.

17:33 – Gattuso segue personalmente il lavoro sul torello, con il movimento nel palleggio e anche il pressing per il recupero palla

17:28 – Mario Rui fa corsetta a parte, stretching ed esercizi fisici per gli altri azzurri che lavorano sparpagliati in tre gruppi.

17:17 – Torello e palleggi in mezzo al campo per il gruppo di azzurri entrato in campo: Milik, Osimhen, Politano, Hysaj, Ciciretti, Tutino, Allan, Lozano, Milik, Insigne.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della seduta pomeridiana del Napoli a Castel di Sangro, al terzo giorno di ritiro.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone