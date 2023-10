LIVE – Champions League, Napoli-Real Madrid: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, DAvino, Mario Rui, Zanoli, Gaetano, Cajuste, Zerbin, Elmas, Raspadori, Lindstrom, Simeone. All. Garcia.

REAL MADRID: Kepa, Carvajal, Bellingham, Nacho, Vini Jr., Kroos, Rodrygo, Camavunga, Valverdee, Tchouameni, Rudiger. A disposizione: Lunin, Canizares, Modici Joselu, Lucas V., Ceballos, Fran Garcia, Brahim, Mendy, Carrillo. All. Ancelotti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda partita del Gruppo C della UEFA Champions League. Gli azzurri arrivano dalla vittoria sul campo del Braga per 1-2, mentre gli spagnoli sono reduci dall’1-0 contro l’Union Berlino. A pari punti nel girone, dunque, entrambe le squadre cercano la vetta della classifica, in attesa anche dello scontro tra Braga e Union Berlino che si affronteranno per rimanere agganciate al treno dei posti per la fase finale.