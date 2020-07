LIVE – Champions League, segui con noi la diretta del sorteggio per le Final Four

Benvenuti alla diretta testuale di Iamnaples del sorteggio per le Final Four di Champions League, torneo che si disputerà nel mese di Agosto e che sarà sicuramente insolito rispetto agli anni precedenti.

Ecco l’analisi dei possibili avversari del Napoli

Questo torneo sarà disputato in gara secca in Portogallo e vedrà coinvolti 8 tra i club più forti al mondo. Alcune squadre hanno già il pass per questa edizione (anche l’italiana Atalanta) mentre il Napoli dovrà prima superare il complicato ostacolo Barcellona. Ormai mesi fa gli azzurri hanno impattato 1 a 1 sul prato del San Paolo contro Messi & co., ora sono chiamati all’impresa per arrivare a questa fase finale.

In attesa di questo incontro, che, si disputerà tra il 7 e l’8 Agosto, si effettuerà oggi il sorteggio per gli incontri che si disputeranno poi in Portogallo.