RILEGGI IL LIVE – Conte: “35 punti in 16 giornate valgono tanto, sostituirò Buongiorno con Juan Jesus”

Conte: “Lukaku non è mai solo, lo accompagniamo sempre con quattro-cinque calciatori. La fase offensiva va valutata con quanti uomini attacchi, difendi, stiamo migliorando anche tanto. Mi è sempre stato chiesto del 3-5-2 come soluzione difensiva, ora sembra che il 4-3-3 sia diventato un sistema di gioco difensivo. Dovete vedere con quanti uomini s’attacca e allo stesso tempo avere l’equilibrio con la fase preventiva. Mi chiedete ogni giorno di cambiare, qualcuno dice che il calcio è semplice, c’è un’evoluzione, noi cerchiamo di trovare delle soluzioni in virtù delle caratteristiche dell’organico, per la rosa credo che il calcio che stiamo esprimendo sia il più adatto”

Conte: “Giocare a Marassi non è mai semplice, dobbiamo esprimerci al massimo e cercare di portare ciò che abbiamo espresso in settimana, anche nella voglia di aiutarsi l’uno con l’altro. Siamo andati sotto in maniera casuale ad Udine, abbiamo dimostrato che rimaniamo in piedi anche dopo un eventuale cazzotto. Vedo quotidianamente i miei calciatori, quando faccio una scelta cerco di fare il meglio per il Napoli. Qualsiasi scelta non la faccio per simpatia, io sono stato tanto in panchina, ho dovuto sudare la pagnotta per giocare. In questo momento Juan Jesus è la soluzione migliore per noi, ne sono convinto al 100%. Simeone? Giovanni si è messo a disposizione, suo padre ha sempre fatto della fatica il suo motto come me, lui è stato educato così. Ha sempre voglia di migliorare, ho studiato anche le partite degli anni precedenti, vedo dei giocatori più convinti, completi, forti. Romelu? Sta lavorando sempre, lo vedo più tranquillo, sereno, è il primo che vorrebbe ricambiare tutto l’affetto che Napoli gli ha dato e la fiducia che gli è stata consegnata. Averlo in squadra ci da dei vantaggi”

Conte: “Kvara ieri ha ripreso ad allenarsi con noi, oggi l’ho visto più sciolto in allenamento, è a disposizione, ha dato il suo assenso. Riguardo a David, lo vedo molto più coinvolto di prima, è un ragazzo che ha capito che abbiamo bisogno di calciatori proattivi, che non siano mai passivi in una fase, nè quella di possesso nè quella di non possesso. Il calcio moderno prevede il coinvolgimento di tutti in entrambe le fasi, mi da una doppia alternativa sia a destra che a sinistra. Siamo molto contenti in quel ruolo lì. Non voglio neanche entrare in discussioni o vedere cosa in passato sia andato meno bene, non ne ho interesse. La fase offensiva si fa con tutta la squadra così come quella difensiva, ci deve essere massima collaborazione tra di loro. Se non prendi gol, è tutta la fase difensiva ad aiutare la linea e i portieri, abbiamo lavorato tanto su questo concetto, siamo undici giocatori in entrambe le fasi di gioco, nella pressione e nella difesa della porta anche. Stiamo facendo molto bene, siamo migliorati. Il mercato di gennaio? Parlare del mercato è sempre molto difficile e particolare, sto lavorando con un gruppo di calciatori che ha contribuito per intero ad avere 35 punti in 16 partite. È un gruppo di ragazzi con cui ci sto lavorando da quest’estate, è inevitabile che si sviluppino dei rapporti anche umani, ho massima fiducia in loro. Sono molto sereno, se poi nel mercato di gennaio dovessero esserci delle opportunità credibili le potremmo cogliere. Posso andare in guerra sportiva con questi ragazzi, sono uomini veri che stanno crescendo giorno dopo giorno. Vedo sistematicamente la crescita di questa squadra, ho massima fiducia nel loro operato. Sul mercato fate le domande a chi di dovere”

Conte: “Per sostituire Buongiorno c’è Juan Jesus, un giocatore esperto che sa di avere la mia fiducia, ci ho parlato in tempi non sospetti, lui sapeva che in caso di defezione dei due centrali sarebbe stata la prima scelta e così sarà domani. Farà una grande prestazione come tutta la squadra”

Conte: “Non esistono le scorciatoie, si può abbreviare con il lavoro di qualità ma con la scorciatoia il successo sarebbe effimero. 35 punti in 16 giornate valgono tanto, non avremmo in classifica quei punti se questo gruppo non fosse cresciuto sotto ogni aspetto. Vedo questi ragazzi ogni giorno, non sempre si potrà vincere, qualche volta si può inciampare, anche nell’inciampo i ragazzi cercheranno di vederlo per migliorarsi. Quando vengo a Castel Volturno, sono felice sia per il gruppo dei ragazzi, che vedo tutti coinvolti, ma anche per tutte le persone che lavorano qui, così si spiegano i 35 punti”

