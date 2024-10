LIVE – Conte: “Dispiace per Lobo ma fiducia piena in Gilmour”

Conte: “Le squadre vincenti sanno essere belle, sporcarsi il vestito, essere camaleontiche, riescono a capire la giornata, la partita. Ho fatto il calciatore, ci sono anche la giornata no e bisogna imparare a gestirle. Dobbiamo costruire delle squadre solide, essere ancora più bravi quando le partite sono in salita, anche domenica dobbiamo essere bravi a soffrire, chi non lo è non sarà mai un vincente. La sofferenza fa parte della vittoria, ti rende più forte, la resilienza mette il cammino in discesa. Non ce lo dobbiamo dimenticare mai soprattutto quando lo spirito di sacrificio è una risorsa per gli avversari, non tollererò mai che sia inferiore rispetto agli altri. Cambia poco per il gioco, le caratteristiche di Gilmour sono simili a Lobotka, se non l’avessimo avuto avremmo riscontrato dei problemi, invece, teniamo alto il livello di personalità, tasso qualitativo. La priorità era il sostituto di Lobotka, sono contento che Gilmour sia voluto venire. Olivera prende tre aerei quando va in Uruguay, sai quando parte e non sai quando torna, è un po’ affaticato, avremo oggi e domani per valutare. Neres è un altro giocatore rispetto ad un mese fa, oggi anche lui mi mette in difficoltà, per caratteristiche il dilemma è con Kvicha per caratteristiche, spirito di sacrificio, l’equilibrio è alla base di tutto, dobbiamo vedere la fase senza palla. L’equilibrio è alla base di tutto, oggi David mi fa stare più sicuro, l’obiettivo è creare queste situazioni in futuro, avere una sana competizione all’interno del gruppo. Quando c’è l’altro dietro che spinge, se mi viene un po’ di mal di pancia c’è lui. Mi sono preso quest’impegno con il presidente e con tutta Napoli. Meret? Alex è prossimo al rientro, c’erano troppi rischi per la partita di Empoli, non vedo perchè farlo, Caprile sta facendo bene, sta dimostrando che possiamo contare su di lui. Perchè dobbiamo prenderci un rischio, affrettare i tempi di recupero quando, invece, possiamo gestire tutto in maniera più tranquilla, Elia sta dimostrando di essere affidabile per il Napoli.”

Conte: “Ho la responsabilità di riportare il Napoli a costruire una squadra solida, che possa avere l’ambizione di lottare per qualcosa d’importante ogni anno. A me piacere vivere la città quando ti scoprono sotto il capello e gli occhiali. Dico sempre pazienza, le vittorie vanno costruite, può capitare che la inventi, è successo in passato, può accadere anche in futuro. L’obiettivo è rendere orgogliosi i propri tifosi, ho questa responsabilità”

Conte: “L’Empoli ha subito la prima sconfitta stagionale prima della sosta all’Olimpico contro la Lazio, sarà una partita difficile, il presidente Corsi ha creato una bella realtà sostenibile. Roberto D’Aversa è un mio amico, un grande professionista, ho letto le dichiarazioni di qualche giocatore che ha parlato di squadra organizzata, che ha spirito di sacrificio. Dobbiamo averne più di loro. Da sosta a sosta? Non guardo mai oltre la prima partita, la prossima è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutti gli avversari. È logico che chi guarda in maniera distaccata le situazioni è molto più superficiale, leggero nel dire che le prossime due gare sono alla portata del Napoli. Ogni gara è quella della vita, le partite non si vincono sulla carta, c’è un terreno di gioco con l’arbitro, gli avversari, i tifosi, dobbiamo dimostrare sul campo di meritare i tre punti. Sarebbe sciocco vedere a lungo termine, ogni partita sarà difficile come lo sono state tutte finora. L’Empoli è la prossima partita della vita, difficile, quando finirà la prossima sosta tireremo le somme, ora dobbiamo indirizzare il nostro destino”

Conte: “Siamo con il cartello lavori in corso, non poteva essere altrimenti, verrebbe in tal senso sottovalutato il percorso se non si considerasse l’opera di ricostruzione. Stiamo lavorando tanto e bene, c’è la soddisfazione di avere un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare. Si può iniziare il percorso, stabilire la via e poi seguirla. Non sarà tutto rose e fiori, soprattutto nei momenti di difficoltà dobbiamo essere bravi a proseguirlo. Quando le cose vanno bene, è più semplice per tutti ma ci saranno momenti in cui dovremo essere più forti di testa e di cuore. Ho percepito troppa esaltazione, per fortuna torniamo a giocare, credo che dopo sette giornate sia stata esagerata l’esaltazione. Ci fa piacere ripartire al primo posto in classifica ma è corta, nel giro di quattro partite ci sono racchiuse tante squadre. Dovremo essere bravi a ripartire, la sosta ci ha portato qualche intoppo, problematica. Lobo è tornato con un problema al flessore, non è gravissimo ma vanno fatte delle valutazioni, un percorso di recupero. Sarà l’occasione giusta per vedere Billy, siamo sereni, ho sempre detto che per costruire squadre forti, durature nel tempo, che abbiano l’ambizione di competere per l’alta classifica bisogna avere un doppio titolare di ruolo, abbiamo appena iniziato, dietro Lobo c’è un giocatore forte. Dispiace per Lobo, m’auguro che recuperi quanto prima”

