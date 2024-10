LIVE – Conte: “Il Como ha qualità, poteva fare nove punti nelle ultime tre gare”

Conte: “Vantaggio di giocare prima? Se vinceremo, sì (ride, ndr). Vincendo, avremmo il vantaggio di rimanere in testa alla classifica. In questo momento conta poco, tutte le partite sono difficili, affrontiamo una squadra tra le più complicate da incontrare. La pressione? Dobbiamo abituarci ad averla sempre, fa parte di un percorso impostato sulla mentalità vincente. Dobbiamo avere questa sana pressione, paura, dobbiamo giocarla nell’idea di morte tua, vita mia a livello sportivo. Dovremo abituarci, deve diventare una pressione positiva, non ci deve far sottovalutare niente e nessuno. Dobbiamo sapere che per coprire la propria squadra qualche furbetto ce la può mettere da fuori. Gli scudetti si vincono con tre cose: la storia, il valore patrimoniale del club, il monte ingaggi. A chi ci vuole mettere pressione rispondo: “Hai voluto la bicicletta? Ora pedala”, Ca nisciun è fess, si dice a Napoli”

Conte: “Dobbiamo migliorare nelle scelte sotto il profilo tecnico-tattico, stiamo lavorando tanto, vedo la disponibilità di questi ragazzi ad apprendere sempre di più. Ci sono dei margini di miglioramento, i ragazzi stanno crescendo sotto diversi aspetti, anche a livello caratteriale, di voglia”

Conte: “Lukaku ha una macchina diversa, ha bisogno di lavori specifici, inizia ad avere una buona condizione. Al di là di tutto, Romelu sposta sempre gli equilibri in campo”

Conte: “In Italia siamo un po’ indietro sugli stadi, io ho lavorato in Inghilterra. Stadi come il Maradona, l’Olimpico, San Siro rappresentano la storia, sono riconosciuti in tutto il mondo, mi piacerebbe si trovasse il modo per migliorarli, renderli più accoglienti. Quando facevo il calciatore, mi dicevano che non avevo fatto ancora nulla se non avessi giocato a San Siro. Mi dispiacerebbe se diventassero dei pezzi di museo”

Conte: “Si gestisce serenamente, si sono alternate al primo posto sei squadre diverse, per il campionato è una fase d’assestamento, è importante mettere fieno in cascina, ci sarà qualche momento più duro. Crediamo nel percorso che stiamo facendo, cerchiamo di crescere, stiamo ampliando il nostro patrimonio tattico. Ho il piacere di lavorare con questo gruppo. Con Fabregas abbiamo condiviso dei momenti importanti, ho sempre pensato che potesse intraprendere la carriera da allenatore. Era molto curioso, ti chiedeva sempre le cose, sta facendo un bel percorso, veloce. Il Como è la squadra rivelazione del campionato, poteva fare nove punti nelle ultime partite, contro il Bologna vinceva 2-0 in casa, è andato a vincere in casa dell’Atalanta e hanno battuto il Verona. È una squadra in salute, di grande qualità, hanno giocatori di grande futuro come Nico Paz, Fadera, anche qualcuno di esperienza come Sergi Roberto e Cutrone che sta facendo un campionato incredibile. Avranno grande autostima, ci stiamo preparando per affrontarli al meglio”

