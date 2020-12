LIVE – Conte in conferenza stampa: “Sono due squadre che vogliono essere protagoniste fino alla fine”

Conte: “Avrei dovuto evitare alcune dichiarazioni? Ogni dichiarazione viene vista in modo negativo. A inizio anno ero sereno e venivo incolpato di non essere più mo stesso. Ora accade il contrario. Dovrò trovare un equilibrio”.

Conte: “Giocare con l’obbligo di vincere? Mi fa sorridere parlare di obbligo. Tutti vogliono essere protagonisti e vincere, ma alla fine solo una vincerà. E negli ultimi nove anni la vincente è stata sempre la stessa”.

Conte: “Gli scontri diretti peseranno di più? Quest’anno c’è più equilibrio, almeno per ora. Qualcuno potrebbe però prendere le distanze e vincere con distacco. Gli scontri diretti sono importanti anche sul piano mentale, ma ogni gara è preziosa”.

Conte: “Come stanno Vidal, Sanchez e Hakimi? Alexis ha un problema all’adduttore e sarà difficile recuperarlo per domani. Artuto è in fase di recupero, ma preferisco non rischiarlo per evitare di poter perderlo per un ulteriore mese. Hakimi invece è quello con più possibilità di esserci”.

Conte: “Favoriti allo scudetto? Dobbiamo trovare un nostro equilibrio, senza pensare alle considerazioni altrui. Bisogna lavorare, non esaltandoci quando arriva la vittoria e non deprimendoci quando arriva una battuta d’arresto”.

Conte: “Serve avere il miglior attacco per vincere ora? Chi vuol essere protagonista deve trovare un proprio equilibrio. L’anno scorso abbiamo segnato tanto, in questa prima parte di campionato abbiamo però concesso un po’ troppo”.

Conte: “Sarà una sfida impegnativa, affronteremo una squadra con le nostre stesse ambizioni. Ci consentirà di avere un parametro sul quale poi fare alcune valutazioni”.

Conte: “Che tipo di gara mi aspetto? Una gara tra due squadre con l’ambizione di essere protagoniste fino alla fine. In questi anni il Napoli è stata l’antagonista della Juventus, tranne l’anno scorso e adesso noi abbiamo preso il loro ruolo”.

