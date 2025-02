LIVE – Conte: “Juan Jesus titolare, Buongiorno verrà in panchina. Su Billing e Okafor…”

Conte: “Più che parlare, dire la mia opinione non posso su settore giovanile e centro sportivo, le decisioni non spettano a me. Noi dobbiamo fare il nostro percorso senza pensare a ciò che troviamo per strada che può essere fuorviante. Godiamoci il viaggio, fateci godere il viaggio, non so dove potremo arrivare. L’Inter ha vinto uno scudetto, fatto una finale di Champions League, è andata in carrozza agli ottavi di finale, è una signora squadra, un club storico che sta lottando per vincere. Mettiamoci i paraocchi e pensiamo a noi, comunque siamo la squadra che è stata di più in testa alla classifica, non dico che ci siamo abituati ma abbiamo fatto un percorso. Nella vita bisogna essere sempre predisposti ad imparare, non c’è insegnamento nè apprendimento altrimenti. Ho imparato tanto quando sono stato fermo anche per motivi personali, alla metodologia di base ho implementato delle conoscenze, ho studiato. Siamo partiti con un’idea per una questione di calciatori a disposizione, i giocatori ti fanno pensare al migliore abito. Siamo andati per step, studiando tutte le soluzioni, se non avessi avuto a disposizione l’anno scorso per studiare tante situazioni sarebbe stato tutto molto più difficile. Voglio migliorarmi, oggi questa squadra sta facendo un calcio importante, abbiamo margini di miglioramento e continueremo a farlo. Abbiamo ragazzi che vogliono imparare ma c’è bisogno di tempo per farlo, è importante essere predisposti. Sto trovando anche bello questo percorso, trovo un percorso, un libro aperto”

Conte: “Non temiamo nessuno, contro l’Udinese dobbiamo stare attenti ai calci piazzati. Ogni esperienza ha una sua unicità, stare a Napoli è forte, penso che sono stati fatti grandi miglioramenti, ci sarebbe tutto per costruire qualcosa d’importante. Con il lavoro non dobbiamo accontentarci, essere migliori del giorno prima ricercando l’eccellenza”

Conte: “All’epoca, quando feci la battuta, non puoi in quel momento storico spendere quello che si possono permettere gli altri, non capisco perchè mi debba portare dietro questa battuta come se fossi una persona che chiede sempre. Sto pensando di fare quello che ho fatto altrove, dove sono passato il club è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Il mio obiettivo a Napoli è aiutare la società a crescere, c’è una frase degli All Blacks: lascia la maglia che hai indossato meglio di quando l’hai trovata. Spero di andare via da Napoli solo tra tantissimi anni, il calcio si evolve, studiamo anche a livello tattico di migliorare. A me interessa pensare come crescere, noi abbiamo bisogno di un centro sportivo, un settore giovanile che oggi di fatto non c’è. Cerco di dire la mia sulla crescita del club, devo aiutare il direttore sportivo, lo supporto, è giovane e bravo, sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis. Non sono assolutamente arrabbiato, felice e contento di quello che stanno sviluppando questi ragazzi, l’altro obiettivo è ricercare l’eccellenza. Qui niente è dovuto se si pensa al punto di partenza, quando io parlo di costruire mi auguro sia chiaro, non posso intervenire su quello che vorrà fare il club. Non competi solo prendendo giocatori, l’essenza è il lavoro, la visione, la programmazione, questa deve esserci. Non voglio sentirmi al ristorante di 100 euro quando ho solo 10 euro in tasca. In questo momento Juan Jesus è ad un livello superiore a Buongiorno, sta facendo anche degli allenamenti differenziati per tornare il giocatore che ci ricordiamo, domani verrà in panchina. Per Billing siamo riusciti finalmente a fare un’amichevole contro il Giugliano guardandolo finalmente in campo, su Okafor non è al massimo della condizione, ha poco minutaggio, domani verrà in panchina

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare il match di domani contro l’Udinese.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise