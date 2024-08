LIVE – Conte: “Mi dispiace per il mercato, situazione bloccata, complicata”

Conte: “Non m’aspettavo una situazione così negativa, ho avuto difficoltà a trovare delle sorprese positive, m’aspettavo di meglio, siamo qui per lavorare, fare delle valutazioni insieme al club, al direttore in maniera razionale. Sappiamo che dobbiamo agire per gradi, non si può fare tutto subito. In altre squadre ci sono situazioni consolidate in cui s’aggiungono dei pezzi, non dico che siamo all’anno zero ma siamo molto vicini allo zero. Non mi spaventa assolutamente, è meglio essere chiari, è importante per tutti, soprattutto per i tifosi. Chiedo grande unità, compattezza, nelle difficoltà dobbiamo cercare di essere uniti, diventare un corpo unico, non so quanto tempo ci vorrà, so che incontreremo delle grosse difficoltà, dovremo essere preparati, ciò ci aiuterà ad essere più cazzuti. Non c’è alcuna similitudine, qui c’è il grosso tranello di due anni fa che butta tanto fumo negli occhi alla gente ma la realtà dei fatti è totalmente diversa, vorrei che ci fosse la stessa similitudine nella rabbia che trovai alla Juve per tirare la testa fuori da sott’acqua”

Conte: “Napoli ottavo posto per algoritmo Opta? Sono statistiche che tengono in conto alcuni parametri, secondo me hanno considerato quelli dell’anno scorso e in più pensando ai giocatori che sono andati via. Cambiano di anno in anno, il decimo posto non è frutto di un caso, ve lo posso garantire su tutti gli aspetti. La classifica parla chiaro così come il distacco siderale dalle altre squadre, chi pensa che sia solo sfortuna si sbaglia. Ricostruzione? Siamo solo all’inizio, ci lavoro da un mese. Non mi sento in grado di dare pronostici, dobbiamo prepararci a soffrire in quest’annata, uniti nella difficoltà e nella sofferenza, faccio fatica a fare previsioni. Cerchiamo di essere concentrati, uscendo con la maglia sudata, di dare più del nostro massimo. Buongiorno? Ha avuto una distorsione alla caviglia, faremo delle valutazioni e prenderemo una decisione. Di Lorenzo? È un giocatore talmente intelligente, eclettico che può consentirmi di schierarlo in due posizioni”

Conte: “Quando parlo di ricostruzione, parto dalle fondamenta, dalla rosa, così cerco di migliorare i ragazzi. Gli allenamenti sono molto normali, magari chi non è abituato fa un po’ più di fatica all’inizio, l’alta intensità per me dev’essere un mantra. Se ti alleni a ritmo basso, poco intenso, difficilmente poi in partita cambierai”

Conte: “Il nostro mantra è dare il 200%, è un momento delicato per il Napoli. Il presidente ha parlato di ricostruzione e sono d’accordo con lui, dopo le mie valutazioni c’è bisogno di una ricostruzione totale, è così quando si mettono sul mercato 10-12 calciatori. Dobbiamo essere umili, anche l’ambiente ma non dobbiamo farci contagiare sull’entusiasmo. C’è bisogno che tutte le forze del club debbano dare molto di più rispetto agli anni passati. Osimhen-Lukaku? Non parlo di giocatori che non fanno parte del Napoli, la questione Osimhen verrà affrontata in maniera esclusiva dal club e dal calciatore”

Conte: “Sicuramente stiamo lavorando da più di un mese, mi soddisfa ciò che stiamo facendo con la squadra. Ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare, ciò mi aiuta e mi da entusiasmo, su quest’aspetto sono molto soddisfatto. Mercato? È una situazione molto complicata, mi dispiace perchè è una situazione bloccata, complicata e non posso dire altro”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore del Napoli alla vigilia della trasferta di Verona che domenica alle 18:30 aprirà il campionato degli azzurri.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise