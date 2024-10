LIVE – Conte: “Non capisco perchè dovrei fare turn-over”

Conte: “Siamo concentrati sulla nostra partita, non pensiamo alle altre, cerchiamo di dare continuità, vogliamo continuare questo percorso nel migliore dei modi. Ci sono i sentimenti e poi la professione, devono essere sempre divisi, difficilmente possono essere accomunati. Il Lecce rappresenta le mie origini, i campi polverosi, la squadra di mio padre dove sono cresciuto per essere preso dal Lecce, dove ho fatto tutta la trafila fino all’esordio in serie A e poi al salto in avanti alla Juventus. Fa parte del mio cuore, poi c’è la partita e il Lecce sarà un avversario”

Conte: “Non mi piace parlare di turn-over, i ragazzi sono tutti titolari, poi ci sono delle scelte da fare, vedo se c’è qualche acciacco o problema che non potete sapere, vedo, però, che riuscite a sapere l’85% di quello che accade. Penso che sceglierò la formazione più giusta, bisogna continuare a fare risultato, farò delle valutazioni ancora domani per prendere le decisioni finali e stilare poi l’undici iniziale. Quello che mi posso aspettare è che ci sia un approccio diverso, non è stato positivo quello di Empoli, a volte ci sono anche gli avversari e tante situazioni esterne. Vogliamo migliorare, cercare di far meglio del primo tempo di Empoli”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la gara di sabato tra il Napoli ed il Lecce