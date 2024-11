LIVE – Conte: “Non è da censurare Mariani ma chi non l’ha supportato a dovere”

Conte: “Meret è un ottimo portiere, dietro c’è Elia Caprile che da delle garanzie. Non possiamo creare ogni volta delle situazioni d’instabilità, m’auguro che andiate a favore”

Conte: “David per noi è una importante risorsa, lo è stato in passato, lo è e lo sarà. Stiamo creando anche delle condizioni per farlo esprimere al meglio, c’erano delle condizioni contingenti, ti può creare delle situazioni dal nulla. È un ragazzo molto positivo, sono contento del suo apporto”

Conte: “Ho fatto una telefonata a Claudio Ranieri, è una persona d’altri tempi, non puoi non volergli bene, gli auguro tutto il meglio possibile tranne nelle due gare contro di noi. Noi dobbiamo avere il sano timore di non deludere i nostri tifosi. Abbiamo intrapreso questo percorso tutti insieme e vogliamo proseguirlo, il fatto che si sia creato questo clima positivo intorno alla squadra non può che farmi piacere. Il tifoso dovrà sempre vedere che ce l’abbiamo messa tutta”

Conte: “Buongiorno ha 25 anni, ha margini di miglioramento, Amir è un computer, appena gli dici qualcosa immagazzina subito. Rafa Marin è un ragazzo che sta lavorando, è cresciuto tanto, Juan Jesus è un veterano che ci può dare una mano. I difensori sono bravi se tutta la fase di non possesso viene fatta bene”

Conte: “Senza Lobotka non ci è andata male, abbiamo fatto un buon rendimento, chiariamo bene i fatti. Lukaku e McTominay si sono allenati, Olivera si è allenato a partire da ieri, valuteremo tutto, anche eventuali acciacchi. La Roma è al terzo cambio di allenatore, è inevitabile che fosse rimasto Juric sapevamo che dal punto di vista del gioco, adesso è un po’ tutto un enigma, non abbiamo grandi notizie. Non sappiamo loro come vogliono affrontarci, i ragazzi hanno lavorato bene, dobbiamo continuare a lavorare, sarà una partita difficile. Ngonge? Sta a loro mettermi in difficoltà, Cyril è cresciuto molto rispetto a quest’estate, abbiamo bisogno di una sana competizione, così chi gioca sa che c’è un altro che spinge. Marotta? Ringrazio quello che per me sarà sempre il direttore, mi fa piacere che ha detto che sono intelligente e che facciamo una buona comunicazione. I nostri obiettivi si stridono, saremo avversari, non amici e compagni di viaggio”

Conte: “Ho sollevato una riflessione, m’auguro che si migliori perchè abbiamo i mezzi. Non sapevo che ci fosse stato il colloquio con il Var che dice c’è un contatto, se vogliamo fare un discorso costruttivo mi auguro che gli arbitri abbiano un supporto migliore. Il calcio è uno sport di contatto, non è la pallavolo. M’auguro che s’utilizzi un po’ meglio lo strumento, se c’è un contatto si può anche dire vieni a valutare se confermare o togliere. Non devi essere chiamato al Var per cambiare necessariamente la decisione ma per confermare o modificare. Mi dispiace anche per Mariani perchè aveva condotto bene la gara, nessuno l’ha aiutato. Se l’avessero chiamato al Var e avesse confermato la sua decisione, l’avrei accettato, oggi non sappiamo cosa avrebbe fatto. Non è da censurare Mariani ma chi non l’ha aiutato. In Italia ogni cosa viene declinata in termini polemici, ho parlato per il bene di tutte le squadre”

Conte: “Non è questione di rischiare, alla fine è una partita di calcio, non rischiamo la vita. Mi fa piacere incontrare Claudio, c’è grande stima ed amicizia. Pensavo che tornasse in panchina per una Nazionale ma sapevo che la finestra del cuore per la Roma e il Cagliari sarebbe stata sempre aperta, sono contento per la sua famiglia che vive a Roma. Non dimentichiamoci che la Roma è arrivata davanti a noi nello scorso campionato, non sta rendendo secondo le aspettative, mi auguro che per Claudio tutto possa funzionare dopo la partita di Napoli”

Conte: “Sono passate dodici giornate, ci sono tante squadre racchiuse in pochissimi punti, come stiamo facendo bene noi, è buono il rendimento anche delle altre. C’è un po’ di stupore nel vedere la classifica di alcune squadre, ce ne sono talmente tante in pochissimi punti, si farebbe fatica anche ad elencarle”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Roma, gara valida per la tredicesima giornata in programma domenica alle 18.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise