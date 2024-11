RILEGGI IL LIVE – Conte: “Non farò partire Raspadori, non sono così stupido”

Conte: “Riguardo ai difensori centrali, se hai due destri o due sinistri, nella costruzione ci sono dei problemi. In altri ruoli mi piace avere giocatori a piede invertito, l’abbiamo fatto sia nel 3-4-2-1 che ora. Il terzino sinistro poi deve essere sinistro, su Spinazzola fai fatica a capire se è destro o è sinistro, è bello quando hai giocatori così”

Conte: “Raspadori è un giocatore forte, il mio pensiero è rafforzare il Napoli, non indebolirlo. Quest’anno stiamo facendo il campionato e abbiamo giocato due gare di Coppa Italia, non ci sono altri sfoghi. Se vai a vedere i numeri, è uno che gioca anche di più rispetto ad altri. Ho una mia idea su Jack, questa classifica dopo tredici giornate è merito di tutti, non solo di quelli che giocano di più. Quest’estate ho lavorato per trattenere i giocatori più forti, lo farò anche nella sessione invernale di calciomercato, non sono così stupido a far partire i ragazzi validi”

Conte: “Il Torino è partito benissimo, poi ha avuto l’infortunio di Zapata che li ha un po’ penalizzati. Ci sono dei valori, è un gruppo che ha qualità. Ho casa a Torino, l’anno scorso sono andato spesso a vedere la partita, conosco l’ambiente granata, è forte, attaccato alla storia. È una partita da affrontare nella giusta maniera, bisogna avere rispetto dell’ambiente che troveremo. Mi ricordo bene Torino-Napoli di circa undici mesi fa, andai a vedere la partita, fu una sfida particolare ma è inutile andare a guardare il passato. Meglio pensare al presente, conosco benissimo il calcio, ci sono momenti dove va tutto storto. C’è l’esempio del Manchester City che non vince da cinque partite, ci sono i momenti negativi, bisogna essere bravi a ripartire, a volte si è bravi, in altre occasioni si riesce a ripartire. Anche noi tra Modena e Verona abbiamo avuto un periodo difficile. Se andiamo indietro, troviamo cose bellissime come quelle di due anni fa e altre brutte come l’anno scorso. La base è stare bene al lavoro a Castel Volturno”

Conte: “Parlo sempre prima ai ragazzi, quando arriviamo negli ultimi trenta metri, nella scelta dell’ultimo passaggio, nel colpo del calciatore talentuoso, nel modo d’attaccare l’area in maniera cattiva ci stiamo lavorando da un po’, dobbiamo migliorare. Ciò che mi lascia contento dopo ogni allenamento è vedere l’applicazione di questi ragazzi, ogni volta che capiscono che devono migliorare sono applicatissimi. Quando vedo quest’atteggiamento, sono un allenatore felice. Da questo punto di vista mi rendono molto felice”

Conte: “Kvicha in termini di voglia è in continua crescita, era deluso perchè ha avuto due chances per fare gol. Ha voglia di crescere, ha soli 23 anni, lo vedo sintonizzato con i suoi compagni, s’attacca e si difende tutti insieme. È un calciatore che ha voglia di fare degli step in avanti, parliamo di un bravo ragazzo che ha tanto per diventare un giocatore di livello top”

Conte: “Il martedì, il mercoledì, il giovedì europeo dimostra che abbiamo raggiunto livelli importanti, anche in termini d’evoluzione tattica. La Roma ha pareggiato in casa del Tottenham che conosco molto bene, hanno una rosa attrezzata per vincere la Premier League. Le squadre italiane stanno dimostrando in Europa di essere forti, complimenti a loro, noi vorremmo un domani aggiungerci, lavoriamo per continuare a crescere giorno dopo giorno, abbiamo delle ambizioni reali, sensate”

Conte: “Noi dobbiamo essere molto realisti, siamo solo alla tredicesima giornata, ci sono sei squadre in pochissimi punti. È un campionato che si è rivelato equilibrato, non penso che rimarrà così fino alla fine, credo che verso la fine del girone d’andata la classifica inizierà ad allungarsi. A noi fa solo piacere, dimostra la bontà del suo percorso, siamo in crescita, mi fa piacere vedere il rendimento dei singoli. Paolo è un ragazzo serio, ho avuto il piacere di conoscerlo quando ero commissario tecnico. Ha lavorato nel mio staff, è un ragazzo molto curioso, ha voglia di lavorare. Mi è dispiaciuto quando ha deciso di staccarsi ma al tempo stesso ero orgoglioso di avergli dato qualcosa e lui comunque mi ha dato tanto in quegli anni”

