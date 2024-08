LIVE – Conte: “Questo gruppo non è mai mancato, ora c’è più entusiasmo”

Conte: “Ho insistito tanto per Giovanni come per altri giocatori, stiamo parlando di un calciatore dalle grosse qualità umane. Ho insistito molto, sono contento della permanenza di Di Lorenzo, ho fatto capire a tutti la sua importanza, è un giocatore intelligente, ha i tempi giusti d’attacco, di quando venire dentro al campo per giocare con i compagni. Mi hanno chiesto una squadra forte e non potevo prescindere dal capitano. Mazzocchi da il 110% in ogni partita, il gruppo storico poi mi da assoluta garanzia. Dobbiamo essere bravi ad inserire quei pezzi giusti, sappiamo benissimo che non si può fare tutto subito ma il minimo dobbiamo farlo, poi man mano aggiungeremo altri tasselli. Sarebbe fondamentale la continuità dei risultati, il Parma è la sorpresa di quest’inizio del campionato. Abbiamo un doppio compito: quello di dare continuità affrontando le difficoltà, dobbiamo capire quale partita dobbiamo affrontare. Non posso controllare il risultato finale ma tante altre situazioni. Simeone? Fa parte del gruppo storico, sia lui che Jack devono stare nella rosa, Raspadori con caratteristiche diverse può giocare nella posizione di Kvara. La generosità non manca al Cholito, il gol per l’attaccante è fondamentale ma per me è importante anche il gioco sviluppato per la strada. Giovanni dà sempre tutto, non posso far altro che parlarne bene e volere sempre in una mia rosa”

Conte: “Kvara è un bravo ragazzo, è la base di un’ulteriore crescita. Ha solo 23 anni, una vita davanti per diventare un giocatore di grandissimo livello. Ha margini di miglioramento notevoli, sto cercando di dargli più imprevedibilità possibile. Se Kvicha lo metti in una determinata zona di campo, diventa leggibile, l’avversario raddoppia, triplica la marcatura. Con lui, Matteo, Neres, Ngonge, i giocatori talentuosi nell’uno contro uno, stiamo facendo questo lavoro. Kvara può diventare un top player a 360 gradi, abbiamo la fortuna che è con noi, penso che abbia ancora margini di miglioramento e già oggi è un giocatore molto forte. Mi piace che è un talento che si mette a disposizione della squadra, è quello che io cerco perchè poi la squadra esalterà il talento individuale. Tutti sanno che così miglioreranno loro stessi”

Conte: “Qualcuno ci ha scoperto quando siamo andati al murale di Maradona, con mia moglie e mio fratello. Si respira un’aria di particolare, è un posto di culto, ci teneva ad andare, è strano che sia venuta fuori, sono cose che si vorrebbero fare in silenzio. Sono contento di avere avuto l’opportunità di farlo senza scorte particolari. C’è un’energia pazzesca, i miei calciatori sanno già cosa penso della partita di sabato sera, già da ieri li ho fatto drizzare le antenne, non fai quattro punti contro Fiorentina e Milan con la fortuna, hanno battuto 4-1 l’Atalanta in amichevole. Se lasci il campo al Parma nelle ripartenze, ti fa male, ci inviteranno anche ad attaccare, a prendere possesso della loro metà campo, sono terribili, si compattano bene e ripartono come razzi. Dobbiamo sapere in ogni partita che musica dobbiamo suonare, penso che sarà una partita ancora più difficile rispetto al Bologna, ci sarà bisogno di tutti come in ogni gara. Ogni partita vinta andrà festeggiata, nulla è scontato, c’è da conquistarlo. Se riusciamo a creare quest’entusiasmo, si può sviluppare un’energia positiva”

Conte: “Subendo 48 gol, non vai da nessuna parte, sono cambiati quattro allenatori nel giro di un anno, si perde qualcosa cambiando. Ognuno porta le proprie idee, sicuramente i calciatori lo sanno. Essere solidi, ordinati e composti è il presupposto per vincere, stiamo cercando di lavorare sotto tutti gli aspetti. Si era persa la ferocia nella sofferenza, nelle difficoltà non erano più abituati a soffrire. Stiamo proponendo delle cose in allenamento, dei meccanismi per cui bisogna soffrire”

Conte: “È il mio Napoli dal giorno in cui ho messo piede in questa città, sto imparando un po’ a conoscere l’ambiente. Voglio sempre sottolineare che dobbiamo trovare il giusto equilibrio su tutte le cose, il tifoso napoletano non deve farsi trascinare dal momento, deve andare molto più in profondità. È stato iniziato un lavoro di ricostruzione, c’è una base che ho reputato importante, abbiamo fatto delle valutazioni e stiamo aggiungendo degli elementi. Ci deve essere grande positività da parte del tifoso, non si deve far prendere dal momento, fa tutto parte di un percorso. Ci saranno delle cadute e delle vittorie, è iniziata una ricostruzione con un progetto e una visione, mi auguro che possiamo seguire questa visione. Mettiamo delle fondamenta solide affinchè Napoli possa tornare ad essere un’antagonista delle solite note, stiamo lavorando per ricostruire entusiasmo e appartenenza, la stiamo dando anche all’interno della squadra. Se il calciatore avverte, capisce e appartiene a qualcosa da di più”

Conte: “La partecipazione c’era già prima e non poteva essere altrimenti, al di là del risultato la partecipazione poteva essere massimale. Dopo la sconfitta contro il Verona, hanno dato il massimo come faceva prima. Sappiamo benissimo quanto un risultato positivo può cambiare gli umori, l’approccio è più contento, non rilassato ma certamente c’è più entusiasmo da parte mia, dello staff. Questo gruppo di lavoro non è mai mancato, sono veramente molto soddisfatto di questo gruppo di calciatori, mi danno tutto”

Conte: “Per Lukaku sto aspettando l’annuncio ufficiale, prima di parlare di un giocatore è necessario questo passaggio. Ne parlerò dopo l’ufficialità”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Antonio Conte, allenatore del Napoli alla vigilia della sfida contro il Parma.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise