RILEGGI IL LIVE – Conte: “Stiamo studiando la soluzione migliore per sostituire Anguissa, vedrete domani”

Conte: “Raspadori non è un esterno, significa metterlo in difficoltà, può fare il trequartista, la seconda punta e anche la mezzala perchè ha l’attitudine fisica per farlo, percorre dodici chilometri a partita. Per me Jack è un giocatore forte, molto qualitativo, con il 4-3-3 era l’alternativa ad Anguissa o McTominay quando dovevamo alzare il livello qualitativo e poi ha la propensione al gol. Billing ha una buona struttura fisica, anche tecnica. Quando non s’inizia la stagione e s’arriva a metà gennaio, ci si ritrova in una situazione di difficoltà con delle metodologie differenti, dovendosi ambientare in una squadra con nuove richieste tattiche. Rispetto al pre Como, non avrei problemi a schierare Billing dal primo minuto o a gara in corso, è un ragazzo serio”

Conte: “Olivera ha avuto un problema più serio di Spinazzola, sta lavorando per ritrovare la condizione, sono entrambi a disposizione. Più pesante l’assenza di Neres o di Anguissa? Cercheremo di sopperire, conta il collettivo. La cosa strana è che sia Neres che Anguissa hanno finito la gara senza problemi. Infortuni? Capita il periodo che sei più sfortunato e magari hai gli infortuni tutti in un settore e destabilizza un po’ a livello di sistema, di gioco e bisogna cercare di valorizzare giocatori come Jack Raspadori che oggi è al centro della situazione. Bisogna trovare qualcosa che dia equilibrio, non destabilizzi la squadra e valorizzi le caratteristiche dei calciatori. Siamo la terza squadra che ha subito meno infortuni, nelle squadre in cui sono stato ho avuto pochi infortuni, vuol dire che la metodologia funziona. Bisogna vedere anche la carriera di un calciatore, il suo storico, se fa cinquanta partite o trenta-trentacinque”

Conte: “Più palleggio o fisicità per sostituire Anguissa? Bella domanda, specifica che parla di calcio. Tutte e due le cose potrebbero essere giuste e opinabili, cercheremo di fare la scelta migliore trovando sempre una soluzione. Gli infortuni fanno parte del percorso e del campionato, qualche squadra può sopperire in maniera più facile, altre fanno più fatica. Stiamo cercando la soluzione migliore, la vedrete domani in campo”

Conte: “Ci poniamo l’obiettivo di fare sempre il massimo ad ogni partita, è importante uscire dal campo avendo dato tutto non perchè gli altri hanno avuto più voglia determinazione, cattiveria. Il calcio è uno sport, si può vincere, perdere, anche nella sconfitta che bisogna odiare bisogna farlo nella stessa maniera. Contro Atalanta e Lazio abbiamo fatto i complimenti agli avversari, contro il Como abbiamo qualcosa da recriminare, l’ho detto nello spogliatoio, ci aspetta una bellissima partita. Ce la dobbiamo godere mettendo tutto quello che abbiamo”

Conte: “È una partita influente per la classifica, ci sono tante squadre in pochi punti. Analizziamo sempre le partite, ancora di più dopo una sconfitta perchè la vittoria porta un po’ di superficialità, loro sanno che mi sono molto arrabbiato ma lo sanno anche loro, non è stato un secondo tempo all’altezza del nostro livello dopo che avevamo dominato nel primo tempo. Sono state tutte partite sudate, non abbiamo mai fatto delle goleade come accaduto ad altre squadre. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, non possiamo mollare un attimo. Agosto è stato il momento più difficile (ride, ndr), il resto è una passeggiata di salute”

Conte: “Al di là della classifica, mi sarei aspettato in questo periodo un Napoli che dopo sette mesi iniziasse a prendere forma. La posizione di classifica ci deve riempire d’orgoglio ma non deve mettere tanta pressione che a volte può essere positiva, altre negativa. Abbiamo meritato quest’attenzione”

Segui con noi la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte del match di domani tra Napoli ed Inter

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise