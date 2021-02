LIVE – Coppa Italia: Atalanta-Napoli 3-1 (10′ Zapata, 15′ e 78′ Pessina, 53′ Lozano), tris degli orobici

81′ Schema da corner e ci prova al volo Insigne, palla altissima

78′ Dentro Petagna e fuori Osimhen

77′ Gol Atalanta: grande azione degli orobici che dal nulla trovano il gol, ancora assist di Zapata e doppietta di Pessina.

75′ Ammonito Di Lorenzo per fallo su Zapata

74′ Sfiora il pari il Napoli: cross di Demme e Osimhen viene chiuso da una gran parata in uscita di Gollini

71′ Fuori Palomino e dentro Caldara

69′ Gran tiro dal limite di Pessina, gran parata di Ospina

68′ Sul corner da due passi Zapata spreca il tris

67′ Tiro di Ilicic, palla forte ma centrale, Ospina chiude in corner

66′ Cross di Gosens per Ilicic, tiro bloccato da una gran chiusura di Demme

63′ Doppio cambio nel Napoli: dentro Demme e Lobotka, fuori Bakayoko e Zielinski

62′ Errore del Napoli, Ilicic serve Zapata il cui tiro deviato va di poco a lato

61′ Cross di Ilicic e girata di Gosens, blocca Ospina

57′ Ammonito Zielinski per fallo su Sutalo

56′ Corre ai ripari Gasperini: fuori Muriel e dentro Ilicic

53′ GOOOL NAPOLI!!! Occasione azzurra con Bakayoko che va al tiro, la difesa respinge e Lozano davanti alla porta prima impegna Gollini e poi firma il gol!

50′ Palla di Bakayoko per Lozano che non ci arriva per pochi centimetri, sarebbe stato davanti alla porta

47′ Piccola chance subito con Politano, chiude con difficoltà la difesa

46′ Inizia il secondo tempo

Entra Politano ed esce Elmas

SECONDO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo

45′ Un minuto di recupero

44′ Ancora chance per l’Atalanta, Zapata manda di poco alto

41′ Esce Hysaj zoppicante ed entra Mario Rui

40′ Ci prova di testa Sutalo, palla alta

39′ Tiro cross di Gosens, chiude Di Lorenzo

37′ Ancora disattenzione della difesa azzurra e Muriel al tiro sfiora il palo

36′ Azzurri che faticano a trovare spazi a causa del Grande pressing orobico

30′ Troppi errori in fase di impostazione degli azzurri, sopratutto con Bakayoko e Zielinski

25′ Ammonito Hysaj per trattenuta su una ripartenza di Pessina.

24′ Cross basso di Zielinski e ci prova Insigne, tiro deviato in corner.

21′ Osimhen protesta per un paio di falli subiti dalla difesa nerazzurra

15′ Gol Atalanta: Rrahmani sbaglia il passaggio in uscita, Gosens serve Zapata, sponda per Pessina che da due passi insacca.

11′ Cross molto insidioso di Sutalo, chiude con difficoltà Ospina.

10′ Gol Atalanta: gran gol di Duvan Zapata che si sistema palla con facilità e dai 25 metri insacca dietro Ospina.

8′ Muriel in area semina il panico, chiude la difesa.

7′ Tiro al volo di Insigne e palla che va di poco a lato.

6′ Ammonito Palomino che va diretto su Lozano

4′ Ci prova Mueiel, mura la difesa azzurra

2′ Lozano mette al centro per Insigne che ci prova, il suo tiro va a lato

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le squadre entrano in campo e si sistemano.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli. Gli azzurri, campioni in carica, vogliono tornare in finale e arrivano a Bergamo reduci dallo 0 a 0 del match di andata.