LIVE – Coppa Italia: Napoli-Atalanta 0-0, gara all’intervallo

45′ Termina il primo tempo senza recupero.

43′ Occasione Napoli: Di Lorenzo serve al centro con Demme che si gira e manda di poco a lato.

41′ Ci prova Zapata dalla distanza, Ospina blocca in due tempi.

39′ Ospiti in forcing, Napoli in difficoltà

37′ Gosens serve Muriel che va al tiro, palla alta.

34′ Cross di Muriel per Zapata che va al tiro ma manda alto.

33′ Cross basso di Maehle per Toloi, chiude Ospina

30′ Colpo di testa di Gosens e palla di poco alta.

29′ Ancora occasione Atalanta: uno due tra Pessina e Toloi che davanti alla porta manda di pochissimo a lato.

25′ Match molto equilibrato e tattico da ambo le parti

21′ Occasione Atalanta: Muriel serve Pessina che va al tiro davanti alla porta e salva Ospina, sulla respinta Freuler manda alto.

17′ Ci prova Zapata, palla molto alta.

16′ Bella giocata di Insigne che salta due avversari e va al tiro, conclusione debole e distante dalla porta.

10′ Punizione di Insigne con un cross che diventa un tiro e Ospina devia in corner.

7′ Ci prova Insigne dalla distanza, Gollini respinge in corner.

6′ Errore di Ospina e quasi non ne approfitta Pessina che sfiora solo la palla.

3′ Buona partenza degli azzurri, prova il tiro Insigne che viene murato

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Entrano in campo le due squadre

Ecco le scelte di Gattuso:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Tante polemiche negli ultimi giorni in casa partenopea e match importantissimo per spegnerle definitivamente contro una delle squadre più in forma del campionato.