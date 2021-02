LIVE – Coppa Italia: Napoli-Atalanta, Gattuso rivoluziona gli azzurri: difesa a 3 e Lozano falso Nueve

Ecco le scelte di Gattuso:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso.

Atalanta (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Tante polemiche negli ultimi giorni in casa partenopea e match importantissimo per spegnerle definitivamente contro una delle squadre più in forma del campionato.