LIVE – Coppa Italia: Napoli-Inter 1-1 (2′ Eriksen, 41′ Mertens), gara all’intervallo

46′ Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

41′ Gol Napoli: contropiede del Napoli direttamente da un calcio d’angolo, Ospina serve Insigne che non tira e regala a Mertens un facile gol.

39′ Grande uno due tra Lukaku e Candreva con quest’ultimo che prova il tiro, ancora super Ospina

38′ Tiro a giro di Mertens, palla lenta e a lato

37′ Ammonito De Vrij per un duro intervento su Mertens

33′ Proteste per un fallo di Young su Politano e l’inglese rischia il doppio giallo. Lascia correre Rocchi

32′ Cross di Ashley Young e Lukaku di testa sfiora il raddoppio. Salva Ospina

30′ Ci prova Insigne dalla distanza, ma cicca e la palla va a lato

28′ Ancora azione pericolosa dell’Inter con Candreva che risulta essere una spina nel fianco di Hysaj, ci prova Lukaku di testa, palla fuori

27′ Tiro al volo di Brozovic e palla a lato

25′ Mertens salta De Vrij, ma il suo tiro colpisce Bastoni

24′ Ottimo impatto finora di Koulibaly che ha già chiuso in due insidiose occasioni

23′ Clamoroso errore di Bastoni che sbaglia il passaggio e per poco non me approfittano Politano e Mertens

21′ Ci prova Eriksen, tiro debole e Ospina blocca

19′ Ci prova Mertens che colpisce la barriera e tira a lato sulla respinta

18′ Fallo ingenuo di Bastoni su Politano e punizione dal limite per il Napoli

15′ Inter pericolosa con Candreva: tiro dal limite di Candreva e palla di poco alta

13′ Tanti errori in fase di impostazione, da ambo le parti

11′ Ammonito Ashley Young per un duro intervento su Politano

6′ Il Napoli prova a reagire ma il lancio di Politano per Mertens è impreciso

2′ Gol Inter: calcio d’angolo di Eriksen e Di Lorenzo devia e insacca nella propria porta sorprendendo Ospina

2′ Inizio aggressivo di entrambe le squadre

1′ Inizia l’incontro

Primo Tempo

Prima del match si terrà un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19.

Ecco la formazione dell’Inter:

Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. All. Gattuso

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Una sfida dai mille significati e che in primis significa un piccolo ritorno alla normalità dopo i mesi difficili dovuti all’Emergenza sanitaria ed al Coronavirus. Il Napoli dovrà fare a meno di qualche titolare (in particolare in difesa con Kostas Manolas) e parte dal vantaggio di 1 a 0 acquisito nell’andata di San Siro grazie ad una perla di Fabian Ruiz.