LIVE – Coppa Italia: Napoli-Perugia 1-0 (24′ Insigne su rig.), azzurri in vantaggio

30′ Ammonito Falzerano per un duro fallo su Mario Rui

25′ Il Napoli non riceveva un rigore nelle competizioni italiane dal 22 Settembre

24′ Gol Napoli: Lozano triangola con Llorente e viene atterrato in area. Dal dischetto Insigne spiazza il portiere

18′ Cross dalla destra di Hysaj e da pochi passi Insigne svirgola il pallone

13′ Gran palla di Insigne per Lozano che viene fermato in area davanti alla porta. Per l’arbitro non è fallo

12′ Sul calcio d’angolo Manolas anticipa Fulignati e manda la palla di pochi centimetri alta.

11′ Tiro dal limite di Fabian, respinge Fulignati

9′ Tiro dalla distanza di Elmas, palla altissima

8′ Disimpegno rischioso di Fabian che riesce a liberarsi del pressing umbro

3′ Ci prova Iemmello dalla distanza, palla di poco alta.

2′ Lancio in verticale di Insigne per Lozano che non arriva sulla palla

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Il neo acquisto azzurro Diego Demme partirà quindi dalla panchina

Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

Perugia (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. Gli azzurri di Gennaro Gattuso vogliono chiudere con la crisi e la “sfortuna” delle ultime gare. Previsto un ampio turnover.