LIVE – De Laurentiis: “A Castel di Sangro innamorato delle strutture, ecco le date”

De Laurentiis: “Se dovessimo uscire contro il Barcellona, il 20 andiamo a Castel di Sangro, se dovessimo proseguire in Champions League bisogna calcolare dodici giorni dopo l’ultima gara. C’era un mese fa da parte della Lega un’impostazione un po’ folle di ricominciare il campionato il 12 settembre, posto che ci sono le Nazionali dal 31 agosto all’8-9 settembre, poi ci sono quelli che fanno l’Europa come noi che fatturano anche per gli altri, siamo le teste di serie che creiamo l’interesse per tutte le altre. Secondo me la serie A dovrebbe ripartire il 4 ottobre o al massimo il 26-27 settembre”

De Laurentiis: “Vivo non solo di calcio ma anche di cinema, televisione, gelati, costruzioni, spesso devo tagliare corto, risulto veloce e apparentemente sgarbato. Vi voglio bene, per me siete una grande famiglia appartenente ai colori azzurri del Napoli. A Castel di Sangro ad un’ora e mezzo da Napoli e da Roma, il coronavirus ci ha posto dei limiti, ho chiamato il sindaco di Roccaraso, dove da anni portiamo la Primavera, lui mi ha consigliato di andare a vedere Castel di Sangro, ho scoperto una bellezza che conoscevo. Hanno delle strutture che io ignoravo, hanno un campo di calcio progettato per gli Europei dell’Under 18, perfetto per le riprese. Ho visto palestre, uffici, tripli spogliatoi, nemmeno al San Paolo abbiamo tutta sta roba, poi ho visto il palazzetto dello sport, dove non fanno solo il basket, poi ci sono anche 25 campi da tennis, mi sono innamorato del posto. Sono stati dei signori, abbiamo fatto una convenzione pluriennale e lasciato al Trentino un primo ritiro, poi sarà concesso un periodo di vacanze sindacale ai calciatori, a Castel di Sangro possiamo ospitare squadre come il Liverpool o il Manchester City abbiamo uno stadio all’altezza”

Inizia la conferenza stampa, il direttore della comunicazione Nicola Lombardo presenta gli ospiti: il presidente De Laurentiis e le istituzioni locali

Buongiorno, lettori di IamNaples e benvenuti a questa nuova diretta testuale. A breve, all’Hotel Britannnique, avrà inizio la presentazione del ritiro a Castel di Sangro che si terrà ad agosto. Presente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis insieme con le istituzioni locali.

Dal nostro inviato Ciro Troise