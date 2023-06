LIVE – De Laurentiis: “Abbiamo portato anche noi bene all’Abruzzo”

Il sindaco Caruso: “Sono scaramantico, mi sono vestito come l’anno scorso (poi consegna un orso dedicato allo scudetto definendolo Marco Aurelio). Faremo degli allestimenti in grande stile con il Palasport, anche con la Coppa Italia riuscimmo a produrre qualcosa del genere. Avremo un ledwall con le immagini più belle del campionato, dei festeggiamenti. Ospiteremo Gigi D’Alessio il 5 agosto nell’area sportiva, poi ci sarà uno spettacolo di Massimiliano Gallo. Nel nostro piccolo abbiamo festeggiato, si è formato un Club Napoli Castel di Sangro”

Marsilio: “Siamo felici di ospitare i campioni d’Italia, è facile vincere con Maradona, Aurelio l’ha fatto senza di lui scoprendo dei piccoli Maradona. Se il Bari vince lo spareggio, avremmo tre squadre di serie A in Abruzzo, perciò Aurelio faceva bene ad indirizzarmi nel migliorare le strutture sportive. Per noi è un veicolo di promozione importante. È nostra idea portare avanti un corredo di iniziative, incontri, feste. Finalmente quest’anno si potrà anche festeggiare serenamente, con il Covid negli anni scorsi non si è potuto fare nulla. Auguro al Napoli Calcio di mietere nuovi successi. Stiamo concordando con la federazione delle Ferrovie di Stato, è un tipo di turismo che funziona molto, abbiamo condiviso di fare delle corse speciali da Roccaraso a Sulmona, luogo in cui mettiamo a disposizione i treni del nostro trasporto locale. È un’idea per i tifosi che vogliono fare una giornata completa. Questo soggiorno diventa un’occasione per avere una finestra o un assaggio del nostro territorio. Stiamo concordando con il Governo e con il Ministro Fitto in particolare la distribuzione dei fondi per l’impiantistica sportiva, non solo il calcio. Presenteremo a produttori del cinema e altre Film Commission in Italia il percorso che abbiamo seguito, faremo in modo che anche su questo segmento ci sia un investimento”

De Laurentiis: “Siamo contenti che l’Abruzzo è una regione in continua evoluzione, sono contento di sapere che avete creato anche una Film Commission. L’altro anno portai l’allenatore in seconda e l’allenatore in terza, anche Marrone che è il nostro agronomo per verificare i due campi di calcio alle pendici di Rivisondoli. Un sindaco mi disse che ogni anno spendevano 50 mila euro, io gli dissi che per la mia esperienza non bastavano, con Marrone trovammo di tutto sotto il terreno. Sarebbe bene investire quei 200-300 mila euro, chiamai il presidente Marsilio e ti dissi d’intervenire, in quel momento avevi altre problematiche di bilancio. Qualche giorno fa il presidente Marsilio mi ha detto che avevo ragione”

