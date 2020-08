LIVE – De Laurentiis: “Dopo il 31 agosto sentiremo parlare dei play-off”

Gattuso: “Alleno una squadra forte, ho tra i 10-15 giocatori giovani più forti d’Europa, il club quest’anno ha perso tanto, devo sentire anche ciò che mi dice la società, se partirà qualcuno vedremo, ora parliamo di quelli che sono qui”

De Laurentiis: “Io sono un visionario, prevedo sempre il futuro, la tipologia di cambio del format del campionato riguarda la Figc, dopo il 31 agosto bisogna parlarne, non bisogna accogliere le novità come se fossero un male, a volte aggiustano il tiro di ciò che è sempre stato sbagliato, il campionato è una forma talmente vecchia e superata che ben vengano le novità. Dipende se ci fanno lavorare, a me e a Gattuso, se ci fanno giocare con gli stadi chiusi, sembriamo degli attori di una commedia, dobbiamo lavorare tutti per Ceferin? Bisogna rispettare il campionato nazionale di ogni lega, è la priorità assoluta”

Gattuso: “Sento la stessa responsabilità, sono nato con la responsabilità, dobbiamo fare un grandissimo campionato, migliorare il settimo posto, non ho paura di nulla, l’obiettivo più importante è dare qualcosa alla mia squadra. Bisogna solo lavorare, testa bassa e pedalare”

Aurelio De Laurentiis: “Avete mantenuto le promesse in brevissimo tempo, complimenti alla Regione Abruzzo per aver riaperto le porte degli allenamenti ai tifosi e si sta anche adoperando per aumentare il numero prendendo esempio anche dalla fattispecie dei concerti. Non voglio esagerare, mi auguro almeno che s’arrivi a raddoppiarli, siete stati straordinari”

Edoardo De Laurentiis: “Sono contento di rivedere i tifosi, ci mancava il loro calore, il loro sostegno”

Giuntoli: “Il mio augurio è stringere per i prossimi anni una forte collaborazione”

Gattuso: “Non mi ricordo il gol con l’Under 21, sono passati tanti anni. Sono rimasto sorpreso per le strutture, la disponibilità delle persone, è troppo facile fare calcio così, siamo molto soddisfatti e vi ringrazio tanto per come ci state trattando”

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “Stiamo dimostrando che possiamo ambire al top, devo ringraziare tutta la giunta”

Il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso introduce la conferenza stampa, ricorda anche i precedenti di Gennaro Gattuso in questa città con la maglia dell’Under 21: “Abbiamo cuore e radici partenopee, definisco questa terra l’Abruzzo campano”

Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro con la presenza di Gattuso, De Laurentiis e delle istituzioni locali.

Dal nostro inviato Ciro Troise