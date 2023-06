LIVE – De Laurentiis: “Lo 0-4 contro il Milan una bruttissima serata, la peggiore della mia avventura”

De Laurentiis: “Sto verificando la lista di 40 candidati, devo verificare chi è adatto al 4-3-3, alla linea di difesa e di attacco alta, poi il carattere, se sono “immettibili” in una cultura partenopea, sono delle interviste che non si possono risolvere in pochissimo tempo. Bisogna dare anche il tempo agli altri di capire cosa stanno negoziando, abbiamo una squadra forte. Bisogna capire chi hai di fronte, ci deve essere un mutuo scambio di logica, di eredità di un 4-3-3 che dev’essere quello, non venderemo nessun calciatore, al massimo integreremo qualcun altro. Bisogna cercare di rafforzarci di più in Europa, a me non hanno dato molto fastidio le partite di Champions contro il Milan ma quella di campionato contro i rossoneri giocata molto tempo prima, lì può esserci stata una svista arbitrale, abbiamo sbagliato un rigore nella partita di ritorno, senza quell’errore magari potevamo vincere anche tre ad uno. Quella partita di campionato mi ha sconvolto, lasciato inebetito, mi chiedevo cosa fosse successo, nel mondo del calcio si dice spesso ci può stare, io sto ancora ripensando a quella bruttissima serata, forse la peggiore degli ultimi diciotto anni. Ci sono rimasto male per la squadra, l’allenatore, i tifosi, noi, non si può arrivare ad un appuntamento così importante. O uno dice la voglio perdere per non fargli capire nulla ma non c’è bisogno di perdere 4-0, non fa piacere a me uno stadio che si svuota. Ho visto per esempio delle partite internazionali dove ad un certo punto di fronte alla vittoria di un torneo in cui tutta l’altra parte dello stadio si è svuotata, non è sportivo. È vero che io l’ho fatto a Pechino ma lì l’avevano fatto grossa e, infatti, abbiamo visto il resoconto dal 2005 in poi su quel tipo d’abitudine è storia, è inutile ripescarla. Spero d’aver iniziato un ciclo, mi batterò con tutte le mie forze affinchè si possa ripetere, poi bisogna capire quanto si rinforzano gli altri, se vengono fuori gli incidenti di percorso. Sono un assertore della battaglia contro la Fifa che se ne lava le mani per la Coppa d’Africa. Io gli dico la volete fare? Allora fate partire tutti i tornei il 1 aprile, perchè mi dovete togliere due-tre-quattro giocatori fondamentali? Ci sono delle storture che vanno corrette, andrebbero aperti gli Stati Generali del calcio dei prossimi 4-5 anni”

De Laurentiis: “Ho ricevuto l’invito del Barcellona di partecipare al torneo Gamper e ho detto di no, poi mi ha invitato il Manchester United e gli ho risposto che abbiamo il concerto di Gigi D’Alessio. Noi andremo a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto, in quel periodo lì faremo almeno tre partite con delle squadre straniere che noi inviteremo, a tutti quelli che mi offrono del denaro per andare a giocare altrove rispondo no, grazie ma noi dobbiamo preparare bene la prossima stagione, non stiamo a fare le belle statuine per gli altri”

Il sindaco Caruso: “Sono scaramantico, mi sono vestito come l’anno scorso (poi consegna un orso dedicato allo scudetto definendolo Marco Aurelio). Faremo degli allestimenti in grande stile con il Palasport, anche con la Coppa Italia riuscimmo a produrre qualcosa del genere. Avremo un ledwall con le immagini più belle del campionato, dei festeggiamenti. Ospiteremo Gigi D’Alessio il 5 agosto nell’area sportiva, poi ci sarà uno spettacolo di Massimiliano Gallo. Nel nostro piccolo abbiamo festeggiato, si è formato un Club Napoli Castel di Sangro. L’Abruzzo è un luogo che ha maturato un rating, tre anni fa ai tempi del Covid il presidente ha avuto coraggio, abbiamo dovuto rifiutare tante squadre, noi abbiamo dovuto concedere al Napoli la primogenitura del Patini, abbiamo portato fortuna ai campioni del Napoli. Ci immaginiamo un ritiro di grande entusiasmo, soltanto la vittoria del Mondiale può determinare lo stesso effetto dello scudetto vinto dal Napoli”

Marsilio: “Siamo felici di ospitare i campioni d’Italia, è facile vincere con Maradona, Aurelio l’ha fatto senza di lui scoprendo dei piccoli Maradona. Se il Bari vince lo spareggio, avremmo tre squadre di serie A in Abruzzo, perciò Aurelio faceva bene ad indirizzarmi nel migliorare le strutture sportive. Per noi è un veicolo di promozione importante. È nostra idea portare avanti un corredo di iniziative, incontri, feste. Finalmente quest’anno si potrà anche festeggiare serenamente, con il Covid negli anni scorsi non si è potuto fare nulla. Auguro al Napoli Calcio di mietere nuovi successi. Stiamo concordando con la federazione delle Ferrovie di Stato, è un tipo di turismo che funziona molto, abbiamo condiviso di fare delle corse speciali da Roccaraso a Sulmona, luogo in cui mettiamo a disposizione i treni del nostro trasporto locale. È un’idea per i tifosi che vogliono fare una giornata completa. Questo soggiorno diventa un’occasione per avere una finestra o un assaggio del nostro territorio. Stiamo concordando con il Governo e con il Ministro Fitto in particolare la distribuzione dei fondi per l’impiantistica sportiva, non solo il calcio. Presenteremo a produttori del cinema e altre Film Commission in Italia il percorso che abbiamo seguito, faremo in modo che anche su questo segmento ci sia un investimento”

De Laurentiis: “Siamo contenti che l’Abruzzo è una regione in continua evoluzione, sono contento di sapere che avete creato anche una Film Commission. L’altro anno portai l’allenatore in seconda e l’allenatore in terza, anche Marrone che è il nostro agronomo per verificare i due campi di calcio alle pendici di Rivisondoli. Un sindaco mi disse che ogni anno spendevano 50 mila euro, io gli dissi che per la mia esperienza non bastavano, con Marrone trovammo di tutto sotto il terreno. Sarebbe bene investire quei 200-300 mila euro, chiamai il presidente Marsilio e ti dissi d’intervenire, in quel momento avevi altre problematiche di bilancio. Qualche giorno fa il presidente Marsilio mi ha detto che avevo ragione”

