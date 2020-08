LIVE – De Laurentiis: “Oggi ho autorizzato i tamponi alle giovanili”

De Laurentiis: “Abbiamo fatto circa 3000 tamponi, oggi ho autorizzato a fare i tamponi alle giovanili. Tranne il caso di Petagna che l’ha ricevuto dal fratello, gli altri sono tutti perfetti. Il presidente della Lega di C ha fatto una convenzione per fare i tamponi costantemente a tutte le squadre di C, ieri ho chiamato Casasco e gli ho chiesto perchè non facciamo una cosa di questo tipo, per avere la certezza che ci sia verifica”

Dott. Ricordi: “Non ho mai tradito la musica per la medicina, la scelta nasce proprio da un consiglio di Bernstein che a 12 anni mi disse se vuoi fare altro vai tranquillo”

Dott. Canonico: “L’attività fisica moderata abbinata alla qualità dell’alimentazione rappresenta un fattore protettivo, invece, l’attività fisica professionistica abbassa anche le difese immunitarie. Mettiamo già in atto l’integrazione di vitamina D, vitamina C, di cui il nostro presidente è un grande fan”

Dott.Ricordi: “Riguardo alla qualità alimentare c’è un test molto utile che misura il rapporto tra Omega3 e Omega6”

Dott. Ricordi: “Dico sempre che andare in un supermercato è come stare in un campo minato, a seconda di quello che mangia gli animali negli allevamenti intensivi, la nutrizione deve essere attenta in tutte le catene alimentari”

Dott. Ricordi: “Il vaccino può essere parte della soluzione del problema perchè poi bisogna seguire le mutazioni del virus, noi stiamo sviluppando un progetto in tal senso, “Project for Batman”. La base è vaccinarsi contro l’influenza e la polmonite, può aiutare la resistenza alle forme più gravi. Lo stile di vita è fondamentale per la prevenzione dalle malattie cardiovascolari”

Dott.Ricordi: “C’è stata un’impostazione sbagliata all’inizio negli Stati Uniti, ci sono stati messaggi sbagliati come “le mascherine non servono”, “gli asintomatici non contagiano”. La Florida è l’epicentro, la seconda ondata è stata dieci volte superiore alla prima, è esplosa nelle dimostrazioni di massa, sono saltati tutti i meccanismi di buon senso. In Italia hanno influito le vacanze, gli assembramenti nei locali notturni. La severità della malattia è diminuita riguardo alla percentuale di mortalità ma se i numeri sono molto alti poi si riempiono di nuovo le terapie intensive”

Dott.Ricordi: “Abbiamo iniziato a fine aprile un trial riguardo al Covid-19. Riguardo ai tamponi, stiamo lavorando per sviluppare i test salivari, sono già a buon punto, ci sono due test simili, in cinque minuti si ha la risposta, si potrebbe fare anche negli spogliatoi prima di entrare in campo. 19000 atleti al giorno in America li stanno adottando. Ci sono dati importanti sulla vitamina D per le forme meno gravi relative al Covid-19. Noi medici che lavoriamo nelle terapie intensive sul Covid 19 prendiamo l’idrossiclorochina anche se qui si scatena la polemica in America, ovviamente non va consigliato alla popolazione in generale”

De Laurentiis: “Alle elementari bisognerebbe insegnare l’educazione alimentare, nelle famiglie spesso si procrea ma non si educa”

15:04 – Sul palco anche il medico sociale Raffaele Canonico, collegato da Miami il prof. Camillo Ricordi, uno dei massimi esponenti in materia di nutrizione, diabete e malattie croniche

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it del convegno su sport e nutrizione, interverranno il presidente De Laurentiis, l’allenatore Rino Gattuso e il difensore Kostas Manolas

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone