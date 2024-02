LIVE – De Laurentiis: “Vi racconto tutta la verità su Spalletti, potevo andare allo scontro frontale per tenerlo”

De Laurentiis: “Sono d’accordo a creare una Premier italiana, bisogna azzerare la Melandri che ha rovinato il cinema, il calcio. Abbiamo svenduto per i prossimi cinque anni il campionato italiano a Dazn e Sky, la Lega nostra è inesistente, non siamo strutturati come un’associazione d’imprese, non siamo la vera Confindustria del calcio. Non è il problema delle 18 squadre, ma quali squadre? Abbiamo una colonna a sinistra che compete per non retrocedere e una a destra per i primi posti, così si sottrae competitività. Dove sta la democraticità? Ora cominciano a dire delle espulsioni a tempo, mi devo battere per allungare la striscia delle sostituzioni. È un mondo rarefatto in cui la logica non esiste, è incancrenito, bisogna tagliare l’accetta. L’errore è mio, non gliel’avrei dovuto concedere a Spalletti di andare via. I soldi per me sono un mezzo, non sono una fine. Penale? È tutto in mano agli avvocati”

De Laurentiis: “Il De Laurentiis che gestirà il futuro sarà lo stesso che ha diretto il Napoli negli ultimi vent’anni. Lo stesso Spalletti non l’ha portato il direttore sportivo, in quel di gennaio, quando il sig. Gattuso non si sentiva bene, andai a trovare Spalletti con Chiavelli a Milano al Bosco Verticale. Non era d’accordo a subentrare, aveva dato la disponibilità per giugno, gli strappai l’ok. È una città complessa in cui avere l’umiltà d’ascoltare tutti. Penso di portare avanti quest’anno con la cultura del fare, se non ci fossi io non ci sarebbero lo stadio, il centro sportivo”

De Laurentiis: “Non sono un irrequieto perchè da quando ho diciannove anni gestisco eserciti di collaboratori. Thiago Motta? Stava nella lista dei nostri eventuali allenatori da Napoli, però Thiago Motta già in una conversazione di circa sei ore a Roma mi disse che puntava ad allenare delle squadre fuori d’Italia come il Paris Saint Germain. L’avvocato di Luis Enrique è venuto tre giorni a parlare con me a Roma, poi ha preferito il Paris Saint Germain. Dragusin ha preferito il Tottenham, non m’arrabbio quando ci sono altre scelte. De Laurentiis fa l’imprenditore, non il prenditore, s’interessa della propria impresa. Mio padre mi ha insegnato a conoscere tutti i costi di un preventivo di un film. Ho messo fin dall’inizio i 37 milioni e 750 mila euro, l’Unicredit mi disse che voleva fare il primo comitato a metà settembre, io avevo bisogno di fare subito e feci gli assegni circolari. Lascio molto spazio ai miei collaboratori, m’arrabbio quando sento che abbiamo una società spoglia”

De Laurentiis: “È stato un anno particolare, il Liverpool è arrivato quinto, l’Ajax terza. Pensava di poter uscire dalla scena da vincitore, forse non credeva più che si potesse ripetere. Sto immaginando quello che debbo fare pensando al 203o, cioè per portare il Napoli a competere con tutti i migliori club d’Europa. Noi sul pezzo ci stiamo, sono stato l’alfiere di questa città, quando vedo che, però, dall’altra parte non agite da tifosi del Napoli, questa società in vent’anni non vi ha mai tradito., Chiudo il bilancio con 80 milioni di utile e 140 di riserva ma non me li metto in tasca, non ne ho bisogno. I miei collaboratori sono di primissimo livello, Giuntoli mi ha nascosto per otto anni di essere juventino”

De Laurentiis: “Dopo aver vinto uno scudetto, avere la cultura del dubbio fa male al fegato, al cervello. Devo ringraziare Umberto Chiariello ma nel percorso iniziale ha fatto centro, certe cose è impossibile dirle mentre accadono perchè si pensa che ci sia una soluzione ai problemi. Mi sono assunto tutte le colpe, avevo fatto bene il contratto a Spalletti, lo stesso di Benitez. Quando ho esercitato l’opzione, un istituto giuridico che non è compreso. È un’opzione unilaterale, non bilaterale, ha un valore, sia con Benitez che con Spalletti prevedeva un’ulteriore stagione, entro un tempo predeterminato avevo il diritto di esercitarla e di farlo con una comunicazione scritta, nei modi dovuti a livello giuridico. Ad un certo punto siamo andati in un ulteriore ritiro in Turchia, siamo tornati e abbiamo fatto i primi due mesi benissimo, poi siamo andati in calo. La grande star è stata Kvara, devo riconoscere a Spalletti che dopo un primo anno gli ho fatto un cleaning di personaggi che non remavano a favore del club, ha deciso di dormire qui come Benitez. Si svegliava di notte, come ha confessato nel film che sto finendo di montare, non so se distribuirlo nelle sale cinematografiche o farne anche una proiezione a pagamento, non pensavo che sarebbe costato così tanto. Mi devono dire se devo fare la proiezione con 14 maxischermi allo stadio. Ci rimango malissimo all’uscita dalla Champions, m’aspettavo di poterla vincere perchè è andata in finale l’Inter, che ha chiuso il campionato a 20 punti di distanza. Vincere lo scudetto dopo 33 anni è importantissimo, andare in finale di Champions mi avrebbe garantito il Mondiale per Club che vale 100 milioni di euro. Il 24 marzo al Premio Bearzot dico: “Spalletti resterà con noi”, lui non dice nulla, non smentisce. Il 2 aprile, il 12 e il 18 aprile le tre partite di Champions, mi ritengo un uomo ricco perchè sono libero, posso finanziare il nuovo centro sportivo con 12 campi e il nuovo stadio. A Florentino Perez, quando l’ho incontrato ad Alicante, ho detto che ha avuto il merito di aver creato l’elemento scatenante: la Superlega, che ho sempre detto fosse una cosa sbagliata. Non si può andare avanti con un prodotto che serve soltanto a fare stare sempre gli stessi uomini in giacca e cravatta. Con Florentino Perez si sta studiando una competizione che parta da 5 miliardi di euro d’introiti e può arrivare anche a 100. Il 19 aprile, per tirare su anche il morale di Spalletti e dimostrargli che anche se la squadra era in calo, gli ho dimostrato che io fossi con lui, gli mandai l’esercizio dell’opzione via Pec, mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio lui ci comunicasse la sua intenzione di prendersi un periodo sabbatico, di coltivare la terra. Non mi davo per vinto, volevo trovare una modalità di trattenere Spalletti non solo giuridicamente ma anche amichevolmente. Venne anche il dubbio che Gravina l’avesse già contattato ma quando non hai le prove i dubbi rimangono tali. Potevamo andare allo scontro frontale ma dovevo tenere il punto fermo, perchè se dici che ami così tanto Napoli non può essere solo la partenza di Kim a determinare tutto ciò”

