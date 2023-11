LIVE – Di Lorenzo: “Che emozione il Bernabeu, siamo pronti”, Mazzarri: “Osimhen ha un tempo nelle gambe”

Mazzarri: “Ancelotti è una persona squisita, per me deve rimanere qui a vita. Osimhen non va rischiato a livello muscolare, c’è anche l’Inter, la Juventus, ha un tempo nelle gambe, vediamo con lui se farà il primo o il secondo tempo. Penso ai giocatori, stamattina c’era brutto tempo, abbiamo potuto fare poco allenamento e allora proverò a dargli qualcosa domani mattina. Saluterò Ancelotti con una stretta di mano. Il Real Madrid è il club più titolato al mondo, Carlo è molto richiesto dalle Nazionali, nessuno può dargli un consiglio. La storia parla da sola, se è il più vincente è anche il più bravo, magari il più fortunato”

Mazzarri: “Con Carlo ho un rapporto incredibile anche sotto il profilo umano, non andiamo noi in campo. L’anno scorso era un piacere vedere il Napoli, è stato un orgoglio europeo, devo aiutare questi ragazzi a ritrovare quel filo conduttore, a Bergamo soprattutto nel primo tempo abbiamo iniziato a rivedere qualcosa. Ho 23 anni di carriera, ho fatto la Champions, l’Europa League, qualcuno diceva che era un po’ invecchiato ma nella testa sono giovane, ho studiato l’evoluzione del calcio. L’ho fatto in questo periodo e sono carico a mille”

Mazzarri: “Con il presidente c’è una stima che riguarda da anni, come allenatore anche quando allenavo squadre più piccole non mi sono posto mai limiti, è andata bene a Bergamo, domani abbiamo questo test fondamentale contro una delle squadre più forti al mondo. Lavoriamo affinchè questa squadra torni a fare ciò che ha fatto l’anno scorso”

Di Lorenzo: “Abbiamo studiato la situazione dell’andata con i movimenti di Bellingham, abbiamo avuto poco tempo ma cercheremo di migliorare. Ho sempre cercato di proporre la mia proiezione offensiva in tutte le partite. Hanno grandissimi campioni, scenderà in campo la formazione più forte. Bellingham è sicuramente un grandissimo campione, ha sorpreso l’impatto che ha avuto subito con una squadra importante come il Real Madrid. Ha già tanta esperienza, dovremo stare attenti a lui così come ad altri campioni del Real Madrid. È la prima volta per me qui, sarà bellissimo giocarla, facciamo questo lavoro per queste partite, poi in campo dovremo mettere da parte le emozioni e concentrarci sulla partita. La sfida dell’andata è stata determinata da alcuni episodi, dovremo limitare le nostre qualità che sono tante. È la prima volta per me che gioco in questo stadio, poi dovremo concentrarci sulla partita, è molto bello arrivarci dopo il percorso che abbiamo fatto, è una cosa molto bella giocare al Bernabeu. Siamo pronti per affrontare domani la partita nel modo giusto, bisogna anche cercare di proporre la giusta mentalità”

Di Lorenzo: “Sicuramente le sensazioni sono positive, sarà un test anche per noi per capire a che livello siamo. Anche se abbiamo avuti pochi giorni per lavorare, siamo pronti. Hanno tantissimi giocatori infortunati ma una rosa fortissima, non cambierei nessuno dei compagni per un giocatore del Real Madrid”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Walter Mazzarri e Giovanni Di Lorenzo, allenatore e capitano del Napoli alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, valida per la quinta giornata del gruppo C di Champions League.

Dal nostro inviato al Bernabeu Ciro Troise