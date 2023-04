LIVE – Di Lorenzo: “Faremo una gara diversa rispetto al campionato”

Di Lorenzo: “Io e Theo Hernandez siamo due giocatori diversi, anche lui sta facendo molto bene negli ultimi anni, non lo conosco personalmente ma ho grande stima per lui. Come Leao, è un’arma importante per il Milan. Voglio godermi queste due partite, potrebbe non ricapitarmi di giocare i quarti di finale. Victor ha fatto di tutto per esserci ma era inutile rischiarlo per perderlo poi in altre partite, ci ha fatto l’in bocca al lupo. Mi dispiace anche per Demme e Zerbin che non sono in lista Champions e avrebbero meritato di essere qui. È un gruppo concentrato, saremo ben focalizzati sulla partita”

Di Lorenzo: “Anche se molto giovane, ha esperienza, ha vinto un Europeo. Sappiamo le sue qualità, ultimamente ha fatto fatica a dimostrarlo in virtù degli infortuni. Ci stiamo giocando un quarto di finale di Champions League, sembra scontato essere qui ma non lo è. Dovremo goderci queste due serate con la giusta tensione ma liberi di testa, giocare con entusiasmo, essere spregiudicati, sereni. Rivedendo la partita di campionato, sarà completamente diverso, saremo un’altra squadra”

Di Lorenzo: “A Lecce l’abbiamo sbloccato con un calcio piazzato, questi dettagli sono importanti soprattutto in gare toste e difficili come queste. Cercheremo di sfruttare le abilità sulle palle inattive”

Di Lorenzo: “Della partita di campionato penso si sia parlato anche troppo, l’abbiamo analizzata insieme al mister. Sappiamo che affrontiamo una grande squadra nel contesto della Champions League, il livello è altissimo. Siamo pronti per scendere in campo, la vittoria di Lecce ci ha aiutato. Leao? È un giocatore forte, di qualità, dovremo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tante individualità tra cui la squadra per sperare di fare un buon risultato. Nessun timore per la gara di campionato, conterà quella che faremo domani. In campionato non siamo stati il solito Napoli, è un risultato pesante ma domani sarà una gara diversa, l’affronteremo in un altro modo”

