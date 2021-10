LIVE – Torino, Juric: “Tante difficoltà diverse in questa gara, Spalletti top assoluto. Su Belotti…”

Come avete reagito dopo il derby? “Non servono reazioni scomposte. Mi spiace per i risultati, abbiamo sempre fornito prestazioni ottime e a volte è girato storto, a volte mancava qualche conoscenza. Ma sono soddisfatto delle prestazioni, i ragazzi devono essere consapevoli di questo e del fatto che si poteva raccogliere di più“. Come stanno Belotti e Zaza? “Per il Gallo sono contento: la prima settimana ha fatto a parte ma calava il dolore, nella seconda parte ha iniziato gradualmente con il gruppo. Comincia ad essere disponibile, lui è un giocatore muscolare e fisico e ha bisogno di tempo per entrare in forma. Piano piano darà il mio contributo, dopo la prossima sosta se tutto va bene sarà il Gallo del passato. Già adesso può cominciare a darci un contributo, ma non dobbiamo aspettarci che sia al top. Ma cominciamo a contare su di lui. Zaza è più o meno uguale, ha avuto un altro tipo di infortunio e ha fatto lo stesso programma del Gallo. Alternava un po’ da solo e un po’ con noi, anche lui è disponibile“. Praet e Linetty? “Prosegue il suo recupero, dovrebbe essere disponibile per la prossima partita: questa è l’idea. Linetty è disponibile“. Domani ci sarà la capolista, che squadra è il Napoli e come avete lavorato in queste settimane senza i nazionali

“Già dal campionato scorso hanno alzato il livello, con Spalletti hanno sempre vinto. Hanno un equilibrio fantastico, se li attacchi alti sono velocissimi e se ti abbassi ti colpiscono con il palleggio. Serve una partita al top, speriamo vada bene. Mi dispiace per le assenze, questa squadra ha bisogno di lavorare e conoscerci, così è diventata difficile per l’allenatore. Bisogna pensare in futuro come organizzarsi, in questo periodo lavori poco sul concreto e noi, che vogliamo cambiare rispetto al passato, è stato complicato. Io voglio alzare il livello nei particolari, ma così lavorare non è semplice. Giochi tanto e ti alleni poco, nelle due settimane di pausa praticamente non hai la squadra al completo“.

Come avete preparato la partita?

“Il Napoli ha affrontato squadre che li aspettavano bassi e hanno preso quattro gol, chi li ha affrontati a viso aperto anche ha subìto. Spalletti è il top assoluto, riesce a sfruttare al meglio tutte le potenzialità della sua squadra. Ci sono tante difficoltà diverse in questa gara, loro riescono sempre a trovare il modo per fare gol. Serve fare tutto bene“.

Buongiorno a tutti, amici e lettori di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Ivan Juric, allenatore del Torino. Il tecnico granata presenterà la sfida di domani al Maradona contro il Napoli (ore 18) valida per l’ottava giornata di Serie A. Torino che viene da una sconfitta immeritata nel derby contro la Juventus perso solo all’86’ e affronterà gli azzurri di Luciano Spalletti unica squadra a punteggio pieno e vogliosa di eguagliare il record che fu di Maurizio Sarri di otto vittorie nelle prime otto partite di campionato nella stagione 2017/2018.