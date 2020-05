UFFICIALE – La Serie A riprenderà il 20 giugno. La Coppa Italia forse il 13 e la finale il 17

20.14 Ancora Spadafora: ””La Serie A riparte il 20 giugno, c’è poi la possibilità che il 13 e il 17 si possano disputare le semifinali e la finale di Coppa Italia. Sarebbe un bel segnale perché si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro, come previsto, sulla televisione pubblica. Sarebbe davvero un beneficio per tutti gli italiani. Sono peraltro in corso contatti con i broadcaster che detengono i diritti delle le partite del campionato: il mio auspicio è che da parte di Sky possa arrivare un segnale positivo. Le modalità sono da vedere, ma le prime interlocuzioni sono state positive: vediamo in che termini e se arriverà una conferma per far vivere questa ripresa del campionato agli italiani con passione ed evitando gli assembramenti“: lo ha annunciato il ministro dello Sport

19.52 La Serie A riparte, ma il 20 giugno. Dopo l’incontro col premier Conte il ministro Vincenzo Spadafora ha infatti annunciato che il massimo campionato ripartirà appunto da sabato 20 giugno, mentre la Coppa Italia inizierà il 13: ‘”La riunione è stato molto utile – ha detto Spadafora – ora l’Italia sta ripartendo ed è giusto che riparta il calcio. Oggi era arrivato l’ok del Cts al protocollo Figc, che confermava l’obbligo della quarantena fiduciaria in caso di positività di un giocatore. Inoltre il percorso dei tamponi dei calciatori non potrà ledere il percorso dei tamponi degli italiani. Se la curve dei contagi muterà, la Figc mi ha assicurato un piano B, i playoff, e C, la cristallizzazione della classifica. Alla luce di tutto questo possiamo dire che il campionato riprenderà il 20 giugno. Spero che la Coppa Italia si giochi una settimana prima”.

19.42 È già in corso l’incontro tra il Ministro Spadafora e il premier Conte: sul piatto c’è la modifica del DPCM in vigore, necessario per consentire la ripresa della Serie A il 13 giugno, come da richieste del massimo campionato.

19.34 Summit concluso, si riparte il 13 o il 20 – Buone notizie dall’incontro tra Spadafora e le componenti della FIGC, concluso da pochissimi istanti. Il ministro dello Sport, che ora incontrerà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dato il via libera alla ripresa del campionato di Serie A. Ora bisogna decidere le date: il 13 o il 20 giugno. Restano da decidere gli orari delle gare e da risolvere i vari nodi (su tutti, diritti tv, contratti e quarantena).

19.33 UFFICIALE – La Premier riparte, data provvisoria il 17 giugno. 4 fasce orarie nei weekend

19.27 Sospiro di sollievo in casa Bologna: negativo anche il secondo tampone sul caso sospetto (CLICCA QUI)

19.21 A breve parla Spadafora – Sensazioni positive dal summit tra Spadafora e le componenti della FIGC: dovrebbe arrivare il sì alla ripresa del campionato. Tra pochi minuti l’incontro dovrebbe terminare, con l’annuncio del ministro per lo Sport.

18.45 – Con un quarto d’ora di ritardo, è cominciata la videoconferenza. Che dovrebbe terminare alle 19.30, visto il Consiglio dei Ministri in agenda dopo

18.30 E’ iniziato l’incontro quasi decisivo per le sorti del calcio italiano: durerà al massimo un’ora visto che alle 19.30 il Ministro dello Sport Spadafora dovrà partecipare al Consiglio dei Ministri.

18.00 In vista dell’incontro con il Governo c’è l’ok del Comitato tecnico Scientifico per il Protocollo: CLICCA QUI

Benvenuti alla diretta testuale di una delle giornate più importanti della storia del calcio italiano recente. Sono ormai diversi mesi che il calcio italiano è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus e nelle ultime settimane si sta lavorando per un punto di incontro per il ritorno in campo. Oggi alle 18.30 si incontrano i vertici del Governo e quelli della Serie A per decidere le date per il ritorno al campionato (ed alla normalità).