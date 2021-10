LIVE – Fiorentina, Italiano: “Col Napoli bisognerà essere perfetti per 90 minuti. Castrovilli non recupera”

Definirebbe la sua Fiorentina una squadra camaleontica: “Sono sempre stato dell’idea che non è solamente il cambio di sistema di gioco che distingue un allenatore integralista da un altro che non lo è. In queste gare abbiamo cambiato delle cose, per merito o demerito degli avversari. Noi dobbiamo essere bravi ad adattarci in base all’andamento della gara, poi ognuno lavora per avere più punti di forza“.

Ancora una domanda su Vlahovic e la pressione sulle sue spalle: “Dusan ha carattere da vendere: sta trattando il rinnovo da inizio anno e abbiamo visto che tipo di prestazioni ha fatto. Sa qual è l’importanza della gara. Ognuno ha situazioni fuori dal campo che possono compromettere le prestazioni ma chi è bravo a isolarle sa trarne i frutti. Lui deve continuare a fare così“.

Sulla settimana: “Di Vlahovic ne abbiamo già parlato, è una questione sua personale. Le cose sono risapute, il ragazzo va in campo e avete visto come si impegna. Io su questo posso dire poco. Per il resto, non recuperiamo Castrovilli, poi tutti stanno bene. Saponara ha lavorato a parte per un’infiammazione al collaterale in partita a Udine, ma vediamo se riusciamo a recuperarlo. La settimana è stata tranquilla, stiamo lavorando bene e sappiamo l’importanza della partita. Sarà difficile, giochiamo contro la squadra più in forma del campionato: facciamo le cose bene anche oggi nell’ultimo allenamento“.

Su Osimhen: “Abbiamo pensato di togliere profondità a lui, però poi in quel caso le difficoltà ce le avremmo con Insigne, Politano, Lozano e gli altri, portandoli vicino all’area di rigore. Questa è una partita dove non esiste un pericolo, i pericoli arrivano da tutte le parti, anche dai terzini. In questa partita bisogna essere perfetti per 90 minuti. Dobbiamo essere attenti ed equilibrati per limitarli. In campo ci sarà tanta qualità, Osimhen, Vlahovic e non solo loro. Per noi è una grande soddisfazione affrontarli da quinti in classifica, ma il campionato è lungo e questa partita non sarà decisiva“.

Sulla Fiorentina: “Bisogna guardare in casa propria, pensiamo soltanto a situazioni dove noi ancora non siamo perfetti. Abbiamo da correggere alcuni aspetti, leggendo i momenti della partita in maniera diversa. Dopo poche settimane non possiamo essere perfetti, ma siamo contenti dei punti e delle prestazioni, anche se il margine di miglioramento è enorme. Quel che accade all’esterno non c’interessa, non siamo noi a dover rompere l’incantesimo del Napoli“.

Salve a tutti, amici e lettori di IamNaples e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina. L’allenatore viola presenterà rispondendo alle domande dei giornalisti la sfida interna di domani alle 18 contro il Napoli di Luciano Spalletti, valevole per la settima giornata di Serie A. I gigliati proveranno a frenare la folle corsa degli azzurri a punteggio pieno.