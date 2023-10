LIVE – Fischer: “Il Napoli non è in crisi, è a cinque punti dalla prima. Bonucci e Gosens possono fare di più”

Fischer: “Ho detto alla squadra che dobbiamo tornare a fare le cose che sappiamo fare, dobbiamo correre, trovare continuità, essere compatti, prendere le decisioni giuste durante la partita, vincere i duelli quando sarà possibile. Vogliamo sicuramente cambiare qualcosa ma non buttare tutto all’aria”

Khedira: “Sarei felicissimo di debuttare domani in Champions League, era il mio sogno da bambino, mi ha fatto molto male non giocare le prime due partite, sarebbe il coronamento di un sogno”

Fischer: “In generale non sono soddisfatto della situazione che si è venuta a creare, quindi tutti i giocatori ed io siamo responsabili, anche Bonucci e Gosens. Riguardo al processo d’integrazione di questi due calciatori, sono diventati leader, Bonucci non ha fatto neanche la preparazioni, Knoche era infortunato e dopo 14 giorni ha dovuto giocare subito con noi. Sono abbastanza soddisfatto di Gosens ma ci sono tante cose che si possono migliorare, soprattutto gli automatismi”

Khedira: “Bonucci non ci ha detto niente del Napoli nello spogliatoio, il mister prepara le partite”

Fischer: “Non conosco personalmente Garcia, non l’ho mai incontrato. Ho seguito ultimamente il Napoli, è una squadra compatta che si muove molto bene anche senza palla, crea tanti presupposti sulle corsie laterali, conosco molto bene il Napoli anche se non posso seguirlo in tutte le partite”

Fischer: “Ho tolto Knoche dopo 80 minuti solo per una questione cautelativa, spero che non solo Bonucci ma tutti gli altri debbano preoccuparsi perchè vuol dire che tengo tutti sulla corda”

Fischer: “Chiaramente sentire la fiducia di un’altra persona fa sempre molto bene, in passato siamo riusciti insieme ad avere dei successi. So benissimo che siamo in una situazione molto difficile, dobbiamo rimanere compatti anche come società. Lavoro tutti i giorni per cercare di migliorare la situazione e tornare sulla strada giusta. Il supporto della società fa bene ma nel calcio c’è bisogno dei risultati, non mi preoccupo di ciò che può accadere fra due, tre settimane ma solo a rendere difficile la vita al Napoli. Se poi mi renderò conto che la squadra non mi segue, so con chi parlare. Gosens? Abbiamo fatto dei lavori specifici durante l’allenamento, altrimenti abbiamo Leite e Roussillon”

Fischer: “Dipende da diversi fattori riguardo alle differenze con l’anno scorso sulla fase difensiva. Le parole chiave sono compattezza ed efficienza anche nei duelli, abbiamo subito diversi gol per questo motivo. Dobbiamo fare dei piccoli passi in avanti”

Khedira: “Siamo stati sfortunati per gli infortuni, con i nuovi arrivi sono mancati un po’ di automatismi. Kvara è sicuramente un buonissimo giocatore, infatti è stato soprannominato Kvaradona, forma un’ottima coppia con Osimhen che domani non gioca. Dobbiamo difendere di squadra e pensare anche a creare dei problemi agli avversari”

Fischer: “Domani mancheranno Juranovic, Schafer, Gosens sta facendo massaggi, ci sarà ma non so quanti minuti abbia a disposizione. Non credo che il Napoli sia in crisi, è quinta in classifica, ha vinto tre delle ultime partite, sono a cinque punti dalla prima in classifica. So che hanno degli infortunati come Osimhen e il centrale difensivo Juan Jesus. È una squadra molto forte, hanno Politano e Kvaratskhelia molto abili nell’uno contro uno, Lobotka è il metronomo, ci aspetta una partita difficile”

Khedira: “Sicuramente domani la partita non sarà semplice ma non possiamo deprimerci, dobbiamo cercare di vincere”

Fischer: “È un bene poter avere subito l’opportunità di giocare subito, dobbiamo affrontare la gara con fiducia, ci manca perchè gli ultimi risultati non sono positivi. Ricordiamoci che il calcio è divertimento ma cercheremo di affrontare il Napoli portando a casa dei punti”

Khedira: “Sono contento di essere tornato sabato, purtroppo la partita non è andata bene. Spero che l’allenatore mi faccia giocare domani, ne sarei felice”

Dal nostro inviato a Berlino Ciro Troise