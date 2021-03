RILEGGI LIVE – Fonseca in conferenza stampa: ”Non voglio alibi. Napoli? E’ una delle più forti”

Cosa posso dire su Cristante?

”Sta giocando come difensore centrale e lo sta facendo molto bene, si è sacrificato come altri calciatori. Questo è lo spirito giusto, gioca dove abbiamo bisogno, è lo spirito che vogliamo vedere per questa squadra”.

Cosa mi aspetto dal Napoli?

“Non mi piace parlare della altre squadre, so che sono una squadra che ha battuto il Milan, per me sono una delle più forti in Italia. È una squadra che vuole avere iniziativa e che difende molto bene”.

Ci sarà di nuovo il doppio play domani sera?

“Abbiamo una strategia per ogni partita, ma non cambieremo la nostra identità. Voglio avere l’iniziativa, essere una squadra offensiva. Non cambieremo la nostra identità”.

Quanto sono importanti le assenze?

“Non posso pensare alle assenze, anche se sono giocatori importanti. Devo pensare all’organico che ho a disposizione, poi penseremo a recuperarli quanto prima. Dopo la sosta possiamo averli tutti e tre”.

Siamo carichi dopo il passaggio del turno in Europa League?

“È una partita che deve motivarci per un’altra gara difficile contro il Napoli”.

Il mio futuro incerto nella Roma può incidere?

“No, sono focalizzato sul presente che è domani”.