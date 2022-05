LIVE – Fortitudo Kigili Bologna-Gevi Napoli: 47-47 nel quarto quarto

5′ – Due su due ai liberi per Groselle. 49-50

5′ – MC DUFFIE da tre! 47-50

4′ – Schiacciata di Groselle per la nuova parità. 47-47

2′ – MC DUFFIE finalmente da tre! 45-47

2′ – Torna a canestro Napoli con Mc Duffie. 45-44

TERMINA IL TERZO QUARTO

9′ – Doppio errore ai liberi di Charalampopoulos, poi canestro per il massimo vantaggio Fortitudo. 45-42

9′ – Avanti Fortitudo con un libero di Benzing su due. 43-42

8′ – Nuova parità con Frazier. 42-42

8′ – Ancora viva Bologna con una tripla di Charalampopoulos. 40-42

7′ – Doppio errore ai tiri liberi per Groselle, poi doppio canestro di Vitali. 37-42

6′ – Groselle! Tap-in in schiacciata rovesciata e Fortitudo sotto di un solo punto. 37-38. Time out per Buscaglia

5′ – Ottima giocata di un ottimo Frazier. 35-38

3′ + 7 Napoli con Uglietti! 31-38

2′ – VITALI! + 3 Napoli! 31-34

1′ – Uglietti a canestro per i primi due punti del terzo quarto, poi subito Groselle. 31-31

TERMINA IL PRIMO TEMPO

10′ – Super Frazier, ancora tripla a un secondo dal termine. 29-29

9′ – Tripla importantissima di Frazier, poi Parks. 26-29

9′ – +5 Napoli con Rich. 22-27

7′ – Napoli ha ripreso ad andare a canestro. Gudaitis per il 22-25

6′ – RICH!! Canestro da tre per Napoli. 20-21

6′ – 8-0 Fortitudo che ripassa avanti, 20-18

4′ – Giro e tiro di Groselle per il ritorno di Fortitudo. 18-18

3′ – Aradori da due in contropiede su errore di Zerini. 16-18

2′ – Si rivede la Fortitudo con Procida. 14-18

2′ – Doppio tiro libero a segno di Zerini. 12-18

1′ – Fallo subito da Parks, due tiri liberi su due. 12-16

TERMINA IL PRIMO QUARTO

10′ – Zerini e Vitali si intendono benissimo, due tiri liberi per Zerini entrambi messi a segno. 12-14. Termina il primo quarto

8′ – Gara di nervi e intensità, tanti errori al canestro

7′ – Prima tripla della partita per la Fortitudo, poi tap in di Gudaitis. 12-12

6′ – Prima Groselle, poi il controsorpasso di Mc Duffie. 9-10

4′ – Canestro di Gudaitis, secondo della partita. 7-8 Napoli. Tanti errori da tre per entrambe le squadre

3′ – Parte bene la Fortitudo con Durham e Groselle, poi Napoli si fa vedere passando in vantaggio sul 5-4.

È tempo di scontro salvezza al PalaDozza. La Fortitudo Kigili Bologna, reduce dal k.o. di Varese, può solo vincere per evitare la matematica retrocessione contro la GeVi Napoli, sconfitta nell’ultima giornata da Sassari e con una vittoria in più in classifica sui felsinei. Alle 20:45 palla a due