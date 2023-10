LIVE – Garcia: “Cajuste sostituirà Anguissa, abbiamo altri due centravanti oltre Victor”

Garcia: “A Verona sarà una partita tosta dov’è sempre difficile vincere. Dovremo essere bravi nel gioco con la palla ma anche senza palla, è una squadra che non prende tanti gol, complicata da manovrare, con il sostegno del suo pubblico. Siamo tutti decisi e pronti. Quando vieni da una striscia che inizia con il secondo tempo a Genova e finisce con il Real Madrid, si lavora su tante cose. L’abbiamo fatto sui calci piazzati, abbiamo finalmente segnato sui calci piazzati. Oggi torna Matias Olivera, ieri abbiamo ben lavorato sul futuro. I ritiri, la prestagione serve per questi aspetti, a mettere tante soluzioni nella testa dei calciatori. Voglio vedere la motivazione, lo stato d’animo, mostreremo che vogliamo vincere a tutti i costi. A parte Victor, stanno bene, qualcuno è stanco, anche Matias Olivera che ha giocato anche contro il Brasile e sarà sicuramente stanchissimo. Scommesse? Avete parlato in lungo e in largo, preferisco non rispondere, non è il caso di parlarne ora”

Garcia: “Osimhen? Questa rosa è stata costruita con tre punti centrali, se consideriamo Raspadori centravanti ne ho ancora due. Sono differenti, li posso usare in modi diversi, con Giacomo e Giovanni siamo coperti in attacco, a centrocampo abbiamo Cajuste, l’abbiamo preso anche per aumentare la concorrenza, sostituirà Frank con carattere e qualità”

Garcia: “Sono sereno e tranquillo, lo dico perchè se rispondo con carattere non interpretate come se fosse nervosismo. Non ho apprezzato il post Fiorentina, è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Tendo a ringraziare i giornalisti e i tifosi che mi hanno sostenuto, era tutto molto esagerato. Non dico che abbiamo fatto tutto bene ma neanche tutto male, ho trovato la vicenda sproporzionata. Conta il mio rapporto con la squadra e i dirigenti, ho avuto il loro sostegno, ieri più specificamente anche quello del mio presidente. Mi prendo le mie responsabilità per ciò che è accaduto contro la Fiorentina, non mi sono mai nascosto e non inizierò qui. Mi sto chiedendo se non sbaglio con l’atteggiamento collaborativo, l’importante è vincere a Verona, la prima è la più importante delle tre”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Rudi Garcia, allenatore del Napoli alla vigilia della trasferta di Verona.

Dal nostro inviato a Castel Volturno Ciro Troise